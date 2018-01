Quelles nouveautés sur la planète web en 2018?

WEB - Internet a changé le cours de nos vies depuis 1990 et continue d'évoluer de plus en plus vite. L'année 2017 a été riche en rebondissements avec l'augmentation des connexions depuis un mobile et va connaître des nouveautés sans précédant. Si vous souhaitez lancer votre business, créer un site internet ou booster votre activité sur le web, voici un résumé des grands changements à venir en 2018!

La création de site internet devient de plus en plus exigeante

Créer un site internet aujourd'hui n'est plus suffisant pour être visible dans les résultats des recherches de Google. Avec plus de 1.3 milliards de sites internet dans le monde, l'algorithme de Google a drastiquement évolué pour se coller aux nouvelles habitudes des internautes.

- Le mobile first

Google vient d'annoncer à la fin de l'année 2017 la confirmation d'une tendance de fond depuis 2016: le mobile first va s'imposer comme la norme chez le géant américain pour référencer l'ensemble des sites internet du monde. Avec des utilisateurs mobiles qui ont largement dépassés l'usage sur ordinateur, le mobile est aujourd'hui le moyen le plus utilisé pour naviguer ou même acheter sur Internet. Google a donc décidé de scanner et d'indexer en priorité la version mobile du site internet, ce qui constitue une réelle révolution dans le monde du web.

Avec cette stratégie, Google impose donc ses règles et souhaite que l'ensemble des sites internet soient "responsive design", c'est-à-dire que le contenu de votre site internet doit s'adapter automatiquement à la taille des écrans de tablettes ou mobiles. Cette tendance de fond implique également aux concepteurs de site internet, aux éditeurs de site web tels qu'Orson.io ou Wix d'optimiser également le temps de chargement des sites internet pour s'adapter aux connexions 3G et 4G.

Un outil en ligne et gratuit vous permet de tester si votre site internet est mobile friendly grâce à une note attribuée sur 100.

- La sécurisation des sites internet en https

Le https est un protocole qui permet d'éviter le vol de données, d'intrusions de logiciels malveillants sur un site internet grâce à la cryptation des données qui y passent. Le cryptage des données est aujourd'hui entièrement imperméable aux intrusions externes. Les sites internet qui collectent des informations liées à l'utilisateur à travers des formulaires ou pour un paiement se doivent d'avoir installé un protocole https sur leur site internet.

L'accompagnement et le support en ligne 24/7

Internet a permis d'obtenir des réponses à toutes les questions de manière instantanée notamment grâce à l'utilisation du smartphone. Vous pouvez trouver le prix d'un produit, retrouver votre chemin, ou encore ouvrir un compte bancaire en quelques minutes.

La relation client sur Internet entreprend cette course à la réponse instantanée. L'accompagnement et le support en ligne continu vont continuer à exploser en 2018 avec la généralisation de services tels que:

Les lives chats sur les services web

Les chat bots

Les réseaux sociaux utilisés comme service client

L'information poussée directement dans votre navigateur

Pour suivre cette course à l'information instantanée, la tendance n'est plus d'aller chercher l'information sur les réseaux sociaux ou sur un outil en ligne de flux RSS par exemple mais que l'information vienne directement à nous.

Comment est-ce possible?

La réponse est dans les notifications issues des sites web, des applications et des extensions que vous pouvez recevoir directement dans votre navigateur web.

Une petite fenêtre s'affiche pour vous demander si vous souhaitez accepter les notifications provenant de ce site internet ou application mobile. Beaucoup plus intrusif mais également beaucoup plus efficace. 52% des utilisateurs mobiles acceptent aujourd'hui de recevoir des notifications directement sur leur smartphone.

Pas d'inquiétudes, si vous n'aimez pas les notifications, vous pouvez les désactiver directement dans les paramètres de Google Chrome, Safari ou Firefox.

Le design au service des utilisateurs

Avec près de 300 millions de startups qui se créent tous les ans au niveau mondial, de plus en plus de services et applications voient le jour. La concurrence est féroce entre les services et produits proposés sur le web, cela demande de l'exigence en termes de simplicité pour faire la différence. Les quelques entreprises qui sortent du lot ont toutes en commun l'expérience utilisateur et le design au coeur de leur stratégie.

La preuve avec l'explosion en France de la banque mobile N26 qui dispose uniquement d'une application mobile, pensée pour ses usagers, fans de smartphones. Du site internet en passant par l'application ou même les cartes bancaires, tout a été pensé autour du design et comment simplifier l'utilisateur final. Cet ensemble reprend des traits de caractère de la marque à la pomme, Apple. Résultat: 100 000 clients en France en un peu plus de six mois après leur lancement en toute simplicité.

Les contenus vidéos

Comme disent les professionnels du webmarketing, le contenu est "ROI". L'année 2018 ne va pas déroger à cette règle avec l'essor des vidéos. Avec plus de 300 heures de vidéos importées sur Youtube toutes les minutes, la vidéo va détrôner l'image comme le média le plus efficace sur le web. La consommation des vidéos sur le web ne se contente plus de transposer uniquement les

formats existants de la télévision comme les films, les émissions ou les clips vidéos.

Le mobile encore une fois a poussé à la création de formats vidéos dédiés à ces nouvelles règles avec des formats courts, sous titrés pour être lus rapidement sans le son et simples à partager à travers des GIFs par exemple. Les réseaux sociaux comme Facebook l'ont bien compris et poussent aujourd'hui les formats vidéos dans leurs algorithmes pour promouvoir ce format.

En 2018, la vidéo va se généraliser et va permettre à chacun de créer des vidéos simplement à travers des services web tels que Giphy qui permet en quelques clics de créer sa propre animation en loop sous format GIF.

La planète web va ainsi connaître en 2018 de nombreux rebondissements encore une fois avec un maître mot: l'exigence, pour réguler toutes ces nouvelles méthodes d'utilisations. L'intelligence artificielle, la réalité augmentée vont commencer à voir le jour en 2018 auprès du grand public. De nombreuses surprises nous attendent pour cette année à venir dans le monde du web.