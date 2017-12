5 destinations pour fêter le Nouvel an

ÉVASION - Quelle belle façon de fêter la nouvelle année que de s'offrir un petit voyage. Le guide des voyageurs Marocains vous propose 10 destinations pour passer de très belles fêtes et un superbe réveillon.

Amsterdam, Pays-Bas

Amstersam est une des destinations européennes les plus réputées pour les fêtes de fin d'année.

Rendez vous à l'Oosterdok pour ne rien manquer des festivités. Le fameux feu d'artifice à minuit est, quant à lui, à observer depuis le Magere Brug. Sans oublier le grand choix de bars et de clubs pour faire la fête toute la nuit.

Rio, Brésil

Si vous préférez le soleil au froid, Rio de Janeiro est la destination farniente idéale pour fêter le nouvel an. Habillez-vous en blanc et rejoignez la fiesta jusqu'au bout de la nuit, sur la mythique plage de Copacabana où le célèbre feu d'artifice a lieu. Si c'est à Copacabana que la fête bat son plein, vous trouverez partout ailleurs des concerts et des festivités pour passer une excellente soirée.

Le Sahara, Maroc

Sans aller très loin, le Sahara marocain est un des plus beaux endroits au monde pour clôturer l'année. Pour une expérience authentique, passez la nuit dans un bivouac à Merzouga ou à Mhamid. Vous serez éblouis par la beauté incroyable du ciel aux milliers étoiles, où on peut même observer la voie lactée... un spectacle juste inoubliable! Pour plus d'ambiance, vous pourrez vous installer au coin du feu pour profiter de la musique live au sons de guitare et de derbouka.

Barcelone, Espagne

Barcelone sait faire la fête toute l'année avec ses multiples bars et boîtes de nuit. Pour le nouvel an, vous pourrez admirer les spectacles de sons et lumières ainsi que les feux d'artifices du côté de Montjuic ou au bord de la plage et de la marina. N'oubliez pas la tradition locale: manger un grain de raisin à chaque coup de minuit.

Paris, France

En décembre, la magie de Noël s'installe à Paris. La ville lumière porte mieux que jamais son nom. Les illuminations décorent l'avenue des Champs Élysees, les marchés de Noël s'organisent en petites cabanes en bois et la grande roue, place de la Concorde offre une vue panoramique sur la ville en fête. Les grands magasins se mettent aussi sur leur 31 avec des vitrines et intérieurs aux décors impressionnants.