6 changements à adopter dès aujourd'hui pour une vie plus sereine

Des le début de l'année, nous sommes nombreux à prendre de nouvelles résolutions. Pour beaucoup, le mois de janvier est comme un nouveau départ, une nouvelle page qui se tourne nous donnant l'occasion d'être les personnes que nous voulons. Alors c'est décidé, avant de clôturer le premier mois de l'année, on prend les choses en main.

Garderons-nous les mêmes habitudes, les mêmes amis, le même corps, le même lieu de vie? Irons-nous encore dans les même lieux, aux mêmes restaurants avec toujours les mêmes personnes? Eh bien, une chose est sûre, si nous ne prenons pas de décision de changement, l'histoire risque de se répéter.

Alors, que faire de toutes ces choses que l'on souhaiterait faire UN jour? On dit souvent :"Un jour, je ferai ceci... Un jour, j'irai là...Un jour, je serai... Et bien ce jour, c'est maintenant? Voici quelques astuces pour vous aider à tenir vos résolutions et à dépasser toutes les excuses qui vous empêchent de réaliser vos rêves.

Comment prendre des bonnes résolutions?

Nous savons souvent mieux que quiconque quelles résolutions nous devrions prendre. Vous trouverez ici une façon de les identifier, de les formuler positivement. N'oubliez pas: le mieux

placé pour savoir ce qui est bon pour vous, c'est vous.

1 - Questionnez-vous sur les habitudes à supprimer

Cela peut être :

- Ne pas prendre assez de temps avec ceux qu'on aime

- Se coucher tard et mal dormir

- Arriver en retard au boulot

- Fumer

- Regarder la télé en m'endormant

- Repousser l'heure du réveil le matin plusieurs fois

- Boire trop de café, manger trop de sucreries ou de gras

- Ne pas savoir dire non

- Sénerver au volant...

2 - Transformez les mauvaises habitudes en résolutions positives.

- Je veux passer plus de temps avec ceux que j'aime

- Je veux me coucher et m'endormir plus tôt

- Je veux être à l'heure

- Je veux être une personne sportive et en bonne santé

- Je veux lire avant de m'endormir

- Je veux me lever dès que le réveil sonne

- Je veux être dans une meilleure forme physique, perdre du poids

- Je veux dire non en me sentant bien

- Je veux rester zen en voiture, faire du bien autour de moi, faire des économies...

3- Faites un tableau d'image de vos résolutions pour les visualiser tous les jours.

Vous pouvez également découper des images dans des magazines ou faire des photos avec votre

téléphone et faire un mémo en fond d'écrans. Plus vous verrez les images, plus vous agirez dans le sens de vos résolutions. C'est un peu comme le tir à l'arc: "Il est plus aidant pour l'archer de voir sa cible pour viser et l'atteindre".

4- Savoir qu'il n'y a pas de résolution tenues, sans vraies motivations.

La motivation c'est le MOTIF pour l'ACTION. Pourquoi est-ce si important pour vous de créer ces

nouvelles habitudes positives? Qu'est ce que cela va vous apporter? Prenons l'exemple de savoir dire non. Pourquoi est-ce important? Pour le bien être, l'estime de soi, le respect, la tranquillité, la justice, l'amour propre ...

Une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne tiennent pas leurs résolutions, c'est parce

qu'ils ne s'intéressent pas assez aux raisons qui les pousseront à le faire.

Notre cerveau raisonne en gain ou en perte. C'est donc à nous de lui expliquer tout ce que nous

avons à gagner en allant dans cette direction.

5. Observez les excuses

Au moment du changement, vous vous direz certainement des phrases du types:

- "Plus tard, j'ai pas le temps tout de suite".

- "Je suis trop fatigué".

- "J'ai pas envie".

- "De tout façon, je suis comme ça, on va pas me changer".

- "Je n'y arriverais pas".

- "Ça ne sert à rien"

- "J'ai déjà essayé l'année dernière"....

Plus vous observerez vos excuses, plus vous pourrez les dépasser, ce ne sont que de vieilles pensées du passé. Maintenant, c'est vous le chef!

6. Soyez gentil avec vous même.

- Juste le fait d'y penser et de vous le rappeler est une action. Le plus petit pas quotidien, est en fait une action.

- Persévérez malgré les erreurs! Chaque erreur vous rapproche de votre objectif. Nous avons le

droit à l'erreur, c'est une étape de l'apprentissage.

- Toujours se dire: "Si je ne l'ai pas fait ceci aujourd'hui, ce n'est pas une défaite. Je retenterai demain".

- Félicitez-vous à chaque fois. Notez vos réussites dans un carnet le soir avant de vous endormir

cela augmentera votre confiance et votre satisfaction personnelle.

- "Je fais du mieux que je peux"... C'est une phrase qui aide à rester motivé et à ne pas baisser les bras.

La meilleure des résolutions reste encore de tenir nos résolutions!