"Madame Courage": Fianso et Soolking souhaitent-ils rappeler un malheur chez la jeunesse algérienne?

Le rappeur français d'origine algérienne Fianso, a sorti son nouvel album ce vendredi 26 Janvier 2018. L'un de ses titres a attiré notre attention, il est intitulé : "Madame Courage", qu'il réalise avec un autre rappeur d'origine algérienne, un dénommé Soolking. Le texte est accompagné d'une mélodie triste, les paroles sont encore pires.

De quoi s'agit-il ?

Les deux rappeurs se mettent dans la peau d'un adolescent qui a pris "Madame Courage" et les raisons qui ont poussé l'individu à se réfugier dans cette drogue mortelle. Le désespoir et les souffrances qu'il a vécues lui font dire dans un refrain qui ne laisse pas du tout indifférent et où son désir de "mourir après tout ce qu'il a vécu à son âge" évoque chez celui qui écoute étonnement et choc. Un extrait exprimé en "je" explique notamment ce qui motive le jeune à consommer "Madame Courage" :



"Des flammes sur mon chemins,

mes yeux cachent un cimetière

Oublier hier pour enterrer demain

Le malheur m'aime j'ai l'amour qui crame

Seule madame courage prend sa place dans mes drames"

Par la suite, le texte met également en avant la question des migrations, de ces jeunes qui cherchent de l'espoir ailleurs, qui prennent "leur courage" afin de traverser à la nage, la mer méditerranée.

Madame Courage ?

C'est le nom attribué à un médicament pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et qui se nomme en réalité l'Artane. Dans un article qui date de 2011, sur le site de Médiapart et qui se base sur les recherches du journaliste Saci Kheireddine, indiquait à ce sujet ceci : (...) Ce sont des comprimés de barbituriques appelés dans le langage des jeunes Algérois "Madame Courage". Ces pilules font perdre à ceux qui les consomment toute connaissance de la réalité. Ils sont l'une des causes qui poussent les jeunes délinquants à commettre des agressions et des meurtres. Selon un spécialiste en psychiatrie, ces psychotropes diminuent de 80 % les capacités de jugement, ce qui rend le passage à l'acte plus facile, car l'individu "drogué" n'apprécie pas ses agissements à leur juste valeur, sauf après la disparition des effets de la prise de toxiques. La consommation de telles substances est devenue, au fil du temps, monnaie courante dans les quartiers populaires".

Le film

Un film a également été réalisé à ce sujet en 2015 dans le genre "drame social" et qui s'intitule aussi "Madame Courage". C'est l'histoire d'un adolescent "instable et solitaire, qui vit dans un bidonville de la banlieue de Mostaganem . C'est un garçon accro aux célèbres psychotropes surnommés "madame courage".

Nous pouvons penser que le film et la réalité en Algérie a inspiré cette chanson. Le média "Africultures" soulignait la pertinence du film et notamment sa sélection "à Venise et au Caire et un des films marquants des Journées cinématographiques de Carthage". De plus, leur analyse sur le sujet qui date de 2015 nous a semblé intéressante à mentionner : "(...) les derniers films de Merzak Allouache, réalisés avec brio mais à l'arrache avec des budgets minimalistes, reviennent tous au même regard désabusé sur le blocage de la société algérienne. Cette amertume dresse un constat mais ne permet pas à cette jeunesse de se forger un espoir, un courage, dans ce pays où pourtant nombre de gens luttent et tentent d'exister, y compris artistiquement. Avec un tel programme, les jeunes Algériens n'ont pas fini de tenter l'aventure de l'ailleurs". Voici deux extraits du film en question :





Algérie

C'est également l'Algérie qui est évoqué dans la chanson des artistes franco-algériens. L'utilisation de cette drogue a également été vue comme un moyen de calmer la jeunesse algérienne, notamment durant les printemps arabes en 2011. Il est évoqué, toujours dans l'article de Médiapart ceci : "À Alger, des rumeurs invérifiables affirment depuis des années que certains cercles du pouvoir encouragent toujours, voire promeuvent, l'importation de cette drogue de mort qui, avec bien d'autres, gangrène la jeunesse perdue des quartiers populaires. Outre le profit qu'ils y trouveraient, ils y verraient désormais un moyen efficace pour détourner la colère majuscule de cette jeunesse".

Une mise en lumière sur un sujet toujours d'actualité ?

Cette problématique cause toujours des dégâts que cela soit sur les jeunes mais aussi au sein des familles et dans la société. Ces drogues provenant de Suisse principalement, reste une consommation fréquente chez des jeunes.

Aussi, aborder ce sujet pour les artistes franco-algériens serait une manière de rendre hommage à ces personnes jeunes et moins jeunes qui ont vécu et qui vivent toujours sous l'influence de cette drogue mortelle ? Que cela soit en Algérie ou dans d'autres pays d'ailleurs. Ou serait-ce également une manière de mettre en lumière une problématique aux conséquences sans solutions ? La lecture du texte et l'écoute de la chanson méritent de faire réfléchir.

