Le foulard ne cache-t-il pas le voile chez toute marocaine?

Lorsque j'observe la société marocaine dans son fonctionnement et dans sa dynamique relationnelle femme/homme, je note un dysfonctionnement énorme qui entrave le progrès, la prospérité et la transformation sociale. Il est impossible de progresser avec un tel dysfonctionnement.

Quand en effet je remarque l'imposition de la supériorité masculine par rapport à la femme dans tous les domaines de la vie, je me demande si toutes les femmes ne sont pas voilées. Je ne parle pas du foulard, ceci relève de la liberté individuelle, même s'il est parfois porté à contre-gré.

J'évoque en fait un autre voile que porte la femme marocaine et qui est la source du dysfonctionnement du rapport femme/homme. Un voile monstrueux dont voici les caractéristiques:

Trop épais, invisible et totalement transparent/opaque, à un tel point que la femme voit sans voir l'existence d'un autre monde au-delà de ce voile.

Ce voile fait croire à la femme que le monde extérieur est très dangereux, qu'il la protège et qu'elle est privilégiée par rapport à l'homme, car ce dernier, lui, vit dans ces deux mondes séparés de ce voile, qu'il traverse en s'exposant aux dangers et en se sacrifiant pour le bien être de la femme. Un vrai leurre! C'est un confinement délibéré de la femme dans son voile, mais un confinement dont la responsabilité revient à la fois à l'homme et à la femme!

Ce voile fait croire à la femme qu'il est perméable, qu'elle peut le traverser quand elle le souhaite (comme l'homme), mais en assumant les conséquences. En somme, c'est toujours la pomme d'Adam qui est encore d'actualité. Rester voiler c'est le paradis, transpercer le voile c'est l'enfer.

Ce voile ne quitte jamais la femme, même si elle le défie et le traverse. Il est élastique, épouse toute sa silhouette et accompagne la femme partout afin qu'elle reste voilée même dans le monde au-delà de ce voile!

Pour toutes ces raisons, cet invisible voile porté par la femme est très dangereux: il ne s'agit pas d'un simple foulard qu'il faut enlever. Ainsi, je me demande si toutes les femmes marocaines ne sont pas voilées, mêmes pour celles qui ne portent pas le foulard. Et je suis certain que même si la femme obtenait tous ses droits, au même titre que l'homme, ce voile ne disparaitrait pas!

Ce bon fonctionnement du rapport femme/homme ne dépend pas uniquement de l'égalité des droits, mais de la prise de conscience de la valeur de la femme, de sa place dans ce rapport, de sa nécessité irremplaçable dans l'équilibre et l'épanouissement social.

Ce voile ne disparaitra que si l'homme et la femme prennent conscience que la source de la douleur sociale et de la souffrance dans le monde est due à ce voile et que main dans la main, ils le détruisent ensemble!

Selon mon analyse, tant la femme que l'homme ne voient pas ce voile, la paix sociale et mondiale, ne peut se réaliser. Pour ceci, la femme doit se dévoiler et aider l'homme à enlever son foulard, en prenant conscience que sans elle, aucune paix n'est possible, qu'elle est l'inductrice principale de la paix et la prospérité dans le monde.