Jusqu'à quand les autorités de la plupart des pays arabes interdiront la liberté de croyance?

RELIGION - Je me pose constamment toute une série de questions dans le but de comprendre, mais une seule ne cesse de se répéter dans ma tête: "pourquoi les arrestations et condamnations à cause de la croyance ont disparu dans les pays occidentaux et persistent encore dans la plus part des pays arabes?"

Puis, je me suis demandé: "Les Arabes sont-ils dans leur majorité contre la liberté de croyance ou bien c'est l'islam?". Ma réflexion m'a amenée a me dire que ces persécutions ne sont pas en rapport avec la religion, car l'islam respecte toutes les religions et avec une clarté éblouissante le Coran laisse la liberté à chacun d'y croire ou non.

De fil en aiguille, je suis arrivé à ma dernière question: "pourquoi la plupart des autorités des pays arabes persécutent la liberté de la pensée et la liberté de croyance?". Ce qui arrive comme persécutions à ceux qui croient différemment, n'est pas dû à l'intolérance des peuples arabes, mais ce sont les autorités de la plupart de ces peuples qui entravent la liberté de croyance, qui bafouent les conventions internationales des droits de l'Homme et qui ne respectent même pas les enseignements du Coran qui invitent la justice à être équitable entre les hommes sans distinction religieuse.

Afin que la majorité des gouvernements arabes ne tombent pas dans la contradiction avec les enseignements du Coran, ils inventent des fausses accusations pour justifier la persécution de ceux qui choisissent une autre foi. Dans quel pays occidental avons-nous entendu l'arrestation d'un citoyen ou d'un résident étranger à cause de son choix religieux? Au contraire, l'occident offre le droit d'asile à ceux qui sont persécutés dans leur pays pour leur croyance!

L'islam est innocent des œuvres de ces gouvernements arabes, car l'islam enseigne la justice et la liberté de la pensée et de croyance, et il impose de juger sur les actes et non sur la pensée ou la croyance. Ces gouvernements arabes ne sont même pas justes et équitables avec leurs citoyens musulmans et ils bafouent leurs droits. Il est donc évident que cette injustice n'est pas en rapport avec la religion, mais il s'agit plutôt d'une opposition à la démocratie et au respect des droits de l'Homme.

Ces gouvernements justifient l'interdiction de la liberté de croyance pour des raisons qui relèvent de l'ordre public! Mais qui crée la sédition, le citoyen par son choix religieux ou bien la persécution des gouvernements? Qui retarde la démocratie, la foi choisie par le citoyen ainsi que sa liberté de penser ou bien les interdictions non fondées du gouvernement?

Les citoyens arabes persécutés pour leur choix religieux ne sont que des victimes des enjeux politiques et ils sont utilisés comme une carte de jeu afin d'inciter la sédition dans les sociétés musulmanes et arabes.

Je vous supplie mes frères marocains et arabes, là où vous êtes, chacun d'entre vous, de voir chaque citoyen du monde comme un frère, et que son arrestation à cause de son choix religieux est une grande injustice. D'ailleurs, cette injustice qui s'abat sur lui est la même injustice que vous vivez.

Le Coran est une lumière pour l'humanité, pour la pensée, pour les âmes. Soyons tous, nous Arabes, un miroir qui reflète les lumières de la parole divine quelle que soit son origine, quelle que soit notre religion.