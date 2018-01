Les bonnes raisons d'adopter la cloison

DESIGN - Idéale pour séparer les espaces et créer des espaces de vie sans travaux, la cloison n'en finit pas de faire des adeptes. Les petits espaces pencheront pour une solution pratique munie de rangements quand les plus grands auront pour eux l'embarras du choix! Pratique, design et astucieuse, Archigram, nous dit tout sur la cloison.

Un mur de verre, la solution pour séparer sans enfermer

Si cette nécessité, ou cette envie, est temporaire, nul besoin de faire construire un mur. Nombre d'options existent pour diviser radicalement une pièce en deux... ou plus! Exit le paravent, on mise sur le côté esthétique et contemporain de ces séparations intelligentes.

Si les petits espaces pencheront pour une solution munie de rangements, les pièces XXL auront l'avantage de plus de variété. Idéal pour un petit studio, un bloc d'étagères séparera aisément le coin repas de la chambre à coucher en apportant l'atout de rangements. Si vous disposez d'une grande pièce, vous opterez probablement pour les solutions plus design.

Un vaste "double salon marocain" par exemple peut se transformer en un coin salon + une salle à manger, une fois séparé par un mur de verre, une cloison de bois stylée ou bien, plus fou encore: une cheminée !

Le moucharabieh sépare avec élégance tout en laissant passer la lumière.

Dans le plus pur style marocain revisité, certains opteront pour le moucharabieh, quand les amateurs de style contemporain ou zen pencheront pour une fausse cloison en métal travaillé ou une "vraie-fausse" forêt de bambous... Quant à ceux qui gardent une âme d'enfant, ils pourront avec grand plaisir se tourner vers un mur de briques géantes esprit Lego!

Vous l'aurez donc compris, la cloison sépare, mais pas que, elle donne du volume, crée des espaces de rangement, donne du peps à une déco jugée trop simple, et surtout donne du style et un cachet unique à un intérieur. A vous de jouer...

Les cloisons rétractables sont idéale quand on souhaite une séparation temporaire.

Quelques branches de bambou donnent un effet zen pour un budget minimal

Une bibliothèque pour séparer avec fonctionnalité