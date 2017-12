Le béton, une tendance qui a tout bon

DESIGN - Autrefois associé à l'architecture froide et sans âme des bâtiments de guerre ou industriels, le style béton se refait aujourd'hui une réputation! Archigram vous explique pourquoi cette tendance est aussi faite pour vous.

Si la tendance de fabrication en bois et autres matériaux naturels fait un retour en force, le béton garde quand même de beaux jours devant lui! Au delà de son utilisation pour la construction, le béton possède un style brut inimitable qui en fait un allié déco de poids!

Preuve sans appel s'il en faut, plutôt que de le cacher, nombre d'architectes s'appuient sur sa rudesse pour donner du cachet à l'extérieur comme à l'intérieur en le laissant volontairement apparaître. De plus, grâce aux technologies et à l'imagination des architectes et ingénieurs, il peut prendre des formes anguleuses, organiques et reprendre des codes architecturaux ancestraux en les remettant au gout du jour.

Si on est un adepte du "less is more", on peut d'emblée opter pour une version imposante avec des poutres apparentes, revêtements muraux, de sols et de plafond, béton texturé pour les murs ou ciré pour un sol lisse et facile d'entretien. L'effet ainsi obtenu donne une facture très contemporaine, épurée au point d'être parfois austère et hygiénique si l'on aime le genre.

"Less is more" pour cette université allemande.

Travaillé en arches, le béton donne un style monacal à la bibliothèque de Tama à Tokyo.

Autrement, on utilisera le béton en accessoires de déco, de quoi donner une touche radicalement moderne à son intérieur. D'ailleurs, plutôt que du béton, il serait plus juste de parler de ciment qui est l'un des composants du béton mais donne un rendu esthétique quasiment similaire tout en étant plus léger et facile à travailler pour des formes particulières comme du mobilier ou des éléments décoratifs.

Le contraste parfait entre nature éphémère et béton éternel.

De par son uniformité et sa couleur neutre, le béton s'accorde avec presque toutes les autres matières et couleurs avec en tête le bois et le métal mat ou brillant qui sont les accords tendance du moment. Pots à plantes, accessoires de salle de bain ou même carrément art de la table, la it-matière se décline sous toutes les formes et trouve sa place dans chaque pièce de la maison ou du bureau!