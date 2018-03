Cette veste "oversize" à 5000 euros n'est pas une blague

MODE - Quand Hiroki Nakamura parle de ses créations, il dit qu'il aime les choses "simples et épurées". Et jusqu'ici le fondateur de la marque japonaise Visvim était resté proche de ces valeurs. Il a cependant étonné et fait rire les amateurs de mode en proposant dans sa collection Printemps/Été 2018, une veste en denim taille "giant". La veste d'une valeur de 4922 euros se porte comme une robe et donne l'impression que celui qui la porte est un petit enfant qui essaie de mettre les vêtements de ses parents.