Le Salon international de l'agriculture se tiendra du 24 au 28 avril à Meknès

SIAM - Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) fête, cette année, sa 13ème édition. Elle aura lieu à Meknès, comme à l’accoutumée, du 24 au 28 avril. Les 10e Assises nationales de l'agriculture, elles, se tiendront, la veille, le 23 avril, dans la même ville. Organisées par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, ces assises, indique un communiqué de ce département, feront le point sur le bilan annuel des réalisations et les orientations stratégiques du secteur pour les années à venir.

Cette année, les assises mettent les jeunes au cœur de la dynamique agricole, comme l’atteste la thématique retenue: "La jeunesse, principal moteur et bénéficiaire de développement agricole". Le rôle de la jeunesse dans le développement agricole et les solutions apportées par le Plan Maroc Vert pour la jeunesse rurale sera ainsi au centre des assises.

Le SIAM 2018, lui, portera sur une thématique différente: "Logistique et Marchés agricoles". Ce sont des enjeux auxquels le secteur et les professionnels font face. La même source explique ce choix par cette conviction: "la logistique est désormais un enjeu majeur pour la pérennisation de notre agriculture et le développement de ses débouchés".

C’est la raison pour laquelle le pays à l’honneur au SIAM sera Les Pays-Bas. Ce dernier, affirme le même communiqué, est considéré comme "la porte de l’Europe" et bénéficie d’un réseau logistique de premier plan. Il est ainsi "l’une des places centrales du commerce européen et mondial pour les produits agricoles". Disposant d’un réseau d’infrastructures logistiques diversifié, le modèle néerlandais, ajoute la même source, constitue "un benchmark intéressant par rapport à la problématique de l’année".

Sur une superficie de 180.000 m², dont 87.000 couverts, le SIAM compte accueillir plus de 1.400 exposants issus de 67 pays. Quant au nombre des visiteurs attendus, il est de plus de 850 000 personnes. Le communiqué assimile le SIAM à une "véritable vitrine de l’agriculture nationale". Le Salon s’articule autour de 9 pôles: "Régions", "Sponsors et Institutionnels", "International", "Agro-fourniture", "Nature et Vie", "Produits", "Produits du terroir", "Elevage" et "Machinisme".