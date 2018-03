Malgré "la fracture sociale", Rached Ghannouchi affirme croire en la réussite de la transition démocratique en Tunisie

Rached Ghannouchi, leader of Tunisia's main Islamist Ennahda party, holds a pigeon during a campaign event in Tunis October 24, 2014. Tunisia will hold parliamentary elections on October 26 and a presidential ballot in November. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: POLITICS ELECTIONS) | Zoubeir Souissi / Reuters

Le site du journal Le Monde a publié mercredi une tribune du président du parti Ennahdha Rached Ghannouchi au cours de laquelle celui-ci salue la visite opérée par le président français Emmanuel Macron en Tunisie en février dernier.

Cette visite était "était plus que bienvenu en ce début d’année" note Ghannouchi saluant ce soutien "répété" qui a eu un "écho positif" auprès de la société tunisienne et de ses élites.

Sous le titre "Transition démocratique en Tunisie: 'Nous sommes confiants !' ", le dirigeant d'Ennahdha affirme que la Tunisie "poursuit sans trembler sa transition démocratique" malgré des situations parfois complexes voire "inextricables". Ces situations sont autant de défis que traversent tous les pays ayant fait le choix de la démocratie a-t-il précisé, notant au passage des défis propres à la Tunisie issus de "modèles à bout de souffle".

Malgré les problèmes économiques, politiques ou sécuritaires, Rached Ghannouchi affirme que la Tunisie ne perd pas de vue un autre problème qui en découle: La fracture sociale.

"À cette époque très particulière, dans ce monde en plein changement et hyper connecté, les disparités sociales, les exclusions de toutes sortes sont devenues, à juste titre, de plus en plus insupportables pour les citoyens les plus fragiles" a-t-il écrit dans la tribune publiée sur Le Monde.

Il a affirmé être confiant en son pays pour trouver des solutions afin de garantir la "dignité pour tous" et ce notamment en grâce aux libertés et à l'appui à la transition démocratique qui permettront de "libérer les énergies pour redresser le pays socialement et économiquement".

Pour enraciner cette transition démocratique, le président d'Ennahdha évoque l'importance des prochaines élections municipales: "Ce sera un jalon de plus sur le long chemin de la construction démocratique et une occasion pour passer à un nouveau modèle de gouvernance locale" a-t-il indiqué ajoutant que leurs réussites seront un gage de plus pour le pays mais aussi pour les amis de la Tunisie de la capacité du pays à réussir ses "rendez-vous démocratiques".

Les élections municipales auront lieu le 06 mai prochain. Ennahdha et Nidaa Tounes ont été les seuls partis à avoir présenté des listes candidates sur les 350 municipalités. Monastir est la circonscription électorale qui a vu le plus de listes se présenter avec 190 listes candidates. Tunis 1 est la circonscription électorale qui a vu le moins de listes se présenter avec seulement 20 listes candidates.

La campagne électorale débutera, ainsi, le 14 avril et se terminera le 04 mai à minuit.

Les résultats préliminaires seront annoncés le mercredi 09 mai tandis que les résultats définitifs, eux seront annoncés le 13 juin.

