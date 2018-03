"Le Petit Futé" fait son retour en Tunisie. Après trois ans d'absence, le célèbre guide touristique décide de mettre en avant la destination Tunisie. "De Tunis à Djerba, en passant par Bizerte, Mahdia et Tataouine, la nouvelle édition du Country Guide Petit Futé sur la Tunisie balaie la destination et ses atours," annonce l'Echo touristique dans un article publié mercredi.

Une nouvelle qui va certainement réjouir le ministère du Tourisme tunisien qui table sur 8 millions de touristes pour l'année 2018. Avec un boom de 17% des recettes financières par rapport à 2016 et l'augmentation des entrées touristiques de 23% ainsi que l’évolution des nuitées passées de plus de 20%, le tourisme tunisien a repris ses couleurs.

La Tunisie revient à la mode sur le marché français

Cette reprise séduit les professionnels français de l’industrie du tourisme qui ont parié à nouveau sur l’ancienne destination préférée des Français, précise l'Echo touristique.

Ainsi, ces derniers mois de nombreux tour-opérateurs dont TUI France, Jet Tours et Fram ont étoffé leurs offres sur la destination.

Un million de touristes français d'ici deux ans? C'est possible

L'année 2017 a marqué le retour en masse des touristes français en Tunisie avec 570000 visiteurs soit une hausse de 46%.

Selon l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, le nombre de touristes Français en Tunisie pourrait atteindre 800 mille en 2018, contre 700 mille en 2017. "D’ici deux ou trois ans, il faut qu’un million de mes compatriotes viennent visiter la Tunisie", insiste-t-il en marge d’une rencontre tenue, mercredi soir, à Djerba, avec les composantes de la société civile, pour la présentation de l’initiative "Saison Bleue".

Selon les entreprises françaises du Voyage, la Tunisie a intégré le top 5 des destinations les plus prisées des français sur le moyen-courrier en décembre 2017. Elle s'est classée à la 4ème position devant le Maroc et derrière l'Espagne en première position, l'Allemagne et l'Italie.

