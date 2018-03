JERADA - Des photos de blessés postées sur les réseaux sociaux ne sont pas passées inaperçues. Et pour cause, elles ont été présentées comme étant celles de personnes blessées suite à "des actes de violence perpétrés par les éléments de la force publique dans la province de Jerada".

Faux, répond le ministère de l'Intérieur précisant qu'il s'agit de photos de blessées dans des incidents commis au Moyen-Orient. Dans un communiqué publié, ce jeudi, par le ministère de l'Intérieur et relayé par la MAP, le département de Abdelouafi Laftit annonce avoir saisi les autorités judiciaires compétentes pour l'ouverture d'une enquête à ce sujet de la publication.

"Certaines pages sur le réseau social Facebook ont publié des photos d’individus blessés dans différents actes criminels et d’autres relatant des faits qui ont eu lieu dans certaines régions du Moyen-Orient, et qui sont présentés de façon mensongère comme étant des actes de violences perpétrés par les éléments de la force publique dans la province de Jerada", souligne-t-il dans son communiqué.

Et d'estimer qu'en raison de "la gravité de ces actes et de ces allégations fallacieuses qui sont de nature à induire en erreur l’opinion publique, à porter atteinte au sentiment de sécurité des citoyens et à susciter leur inquiétude, les autorités judiciaires compétentes ont été saisies pour l’ouverture d’une enquête afin d’identifier les individus impliqués dans la propagation de ces allégations et d’établir les conséquences juridiques de ces actes".