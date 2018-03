POOL New / Reuters

CULTURE - François Hollande se rendra mardi 20 mars au Maroc. L'ancien président français animera une conférence-débat sur "La culture comme ciment des peuples" au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat.

Invité par le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, l'ancien chef d'Etat donnera "une conférence strictement culturelle".

"Il ne faut pas oublier que c'est un président de la République qui a été très présent sur le plan culturel. Il est allé presque dix fois visiter l'Institut du monde arabe pendant son quinquennat, ça ne s'est jamais vu", fait valoir Mehdi Qotbi, interrogé par le HuffPost Maroc.

François Hollande, qui a "beaucoup d'amitié pour le roi Mohammed VI et pour le Maroc", selon M. Qotbi, a "été l'initiateur de projets pour la protection et la sauvegarde du patrimoine mondial menacé par la guerre. La culture lui tient beaucoup à coeur et c'est dans ce domaine-là que je l'invite", précise le président de la FNM, qui a rencontré l'ancien président français le mois dernier à Paris.

François Hollande et Mehdi Qotbi

"C'est important qu'un homme qui a eu de très hautes responsabilités puisse passer un message, notamment au monde arabe et à l'Afrique, sur la place qu'il a donnée à la culture", ajoute-t-il.

La conférence, uniquement accessible sur invitation, se tiendra à 17 heures.

François Hollande, qui s'est fait plutôt discret dans les médias et sur la scène politique depuis la fin de son quinquennat en mai 2017, s'apprête à sortir un livre, "Les leçons du pouvoir", qui paraîtra le 11 avril aux éditions Stock en France.