Ericsson veut réussir le pari du réseau piloté par l'Intelligence Artificielle

A l’occasion du MWC 2018, qui s’est tenu à Barcelone du 25 février au 01 mars, Ericsson a dévoilé sa stratégie réseau visant à approuver une nouvelle méthodologie des déploiement et la mise en activité des réseaux des télécommunications, ainsi que de développer de nouvelles solutions de services numériques basées sur l’intelligence artificielle (IA).

Cette stratégie, qui considère l’introduction de la 5G et le raccordement radio de milliards d’objets connectés à des milliards de nœuds de réseaux et de systèmes d’informations existants, ne se réalisera pas sans créer une plus grande complexité caractérisée par une explosion du trafic des données, une augmentation du coût par gigaoctet, et la nécessité de construire de nouveaux écosystèmes.

Partant de ces prévisions, l’équipementier suédois veut mettre en activité des solutions technologiques basées sur l’IA et l’apprentissage automatique pour gérer cette complexité avec une garantie de réussite plus probable que celle mettant en jeu l’intervention humaine. Selon Ericsson, cette stratégie, hautement offensive sur le plan technologique, conduit à l’adoption d’un nouveau business modèle qui permettra aux opérateurs et fournisseurs des services de bâtir des réseaux intelligents tant au niveau des infrastructures hardwares et softwares qu’au niveau des services commercialisés.

Les capacités du "machine learning" feront découvrir aux ingénieurs et techniciens des opérateurs l’ère de la prédiction dans la gestion du trafic réseau. Ils pourront ainsi prédire les tendances dans le trafic des appels et des données, et des sollicitations de connexions, ce qui leur permettra d’assurer une bonne optimisation des ressources cellulaires sans aucun impact sur les utilisateurs.

En clair, il sera possible d’optimiser à la baisse le coût de transport du gigaoctet, et un gain de 10% de l’efficacité réseau. La nouvelle stratégie d’Ericsson, dont l’IA est l’axe principal, prévoit notamment d’assister les ingénieurs à mieux prendre en charge les problèmes liés à la maintenance des réseaux à travers l’utilisation des données. Cela conduit à de meilleures recommandations pour le centre des opérations, et une réduction de 30% dans le nombre de sorties de techniciens et de 20% dans le taux d’appels au service client. L'intelligence greffée à la plateforme réseau fournira ainsi un ratio acceptable entre les performances et les ressources rares du réseau radio.

