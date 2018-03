SPORT - Le Maroc aura cette année une triple représentation au prestigieux concours équestre du Saut Hermès qui se déroulera du 16 au 18 mars au coeur des Champs Élysées à Paris. Le cavalier Abdelkebir Ouaddar, premier Marocain à s'être qualifié pour les Jeux olympiques, participera cette année encore au Saut Hermès catégorie CSI 5* (saut d'obstacles 5 étoiles) avec ses deux chevaux Cordano Sitte Z et Saphir du Talus.

Le grand cavalier avait déjà remporté le concours en 2016 avec Quickly de Kreisker, un selle français dont le roi Mohammed VI est propriétaire.

Cette fois-ci, Abdelkebir ne sera pas le seul Ouaddar à participer au concours puisque sa fille Soukaina a été qualifiée avec le jeune cavalier Samy Colman, pour la catégorie U25 (moins de 25 ans). C'est la première fois que le Maroc est représenté dans cette catégorie du Saut Hermès.

"Je suis un peu stressée car c’est l’un des plus beaux concours au monde qui se joue sous la verrerie du Grand Palais à Paris", déclare au HuffPost Maroc Soukaina Ouaddar. "C'est ma première fois dans un concours pareil mais je me suis très bien entraînée ces derniers mois et me sens prête", affirme-t-elle.

Soukaina Ouaddar participera avec son cheval Reading de Sienne alors que Samy Colman a choisi de monter Simara Alia pour cette compétition. Les deux jeunes cavaliers courront d'abord chacun de leur côté vendredi et samedi, alors qu'ils formeront, dimanche, une équipe de deux pour représenter le Maroc. Neuf autres pays seront présents pour cette catégorie: la France, l'Irlande, la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, et la Suisse.

À 21 ans, Soukaina a déjà fait ses preuves dans ce sport très compétitif. En 2015, elle remporte pour la première fois un concours international en prenant la tête de la deuxième épreuve du CSI 1* au Morocco Royal Tour à Rabat. Avec son cheval Reading De Sienne, elle devance même son père et remporte en 2016 le Prix de la Fédération royale marocaine de polo (FRMP) à Tétouan, grâce à son parcours sans faute. En avril 2017, elle décroche, avec Silvio Z, le Prix Feu SM Hassan II au Concours officiel de la Garde Royale à Rabat.

Le jeune cavalier de 21 ans Samy Colman a quant à lui remporté en 2017 le Grand Prix du CSI1* à Cagnes-sur-Mer en France ainsi que le Grand Prix FFE Top Jeunes Talents. Il s'était également attribué la 3e place au Grand Prix de saut d'obstacles de Palaiseau, en France.

