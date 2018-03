Des dizaines de milliers d'élèves américains quittent simultanément leur classe contre les armes à feu

ÉTATS-UNIS - C'est un sombre anniversaire, mais les rescapés comptent bien en faire un tournant dans leur combat contre les armes à feu.

Ce mercredi 14 mars, un mois jour pour jour après la fusillade au lycée de Parkland, des dizaines de milliers d'élèves américains ont été appelés à quitter leur salle de classe en hommage aux victimes de la tuerie.

Baptisée "National School Walkout", l'action a lieu à travers tout le pays à 10H00 heures locales et a donc débuté sur la côte est vers 16h00 en France, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Le principe est le même dans chaque établissement: sortir de l'école et rester à l'extérieur pendant 17 minutes, soit une minute pour chacune des 17 personnes tuées par Nikolas Cruz le 14 février à la Marjory Stoneman Douglas High School.

Les organisateurs sont issus de la Women's March, un mouvement spontané qui avait rassemblé le 21 janvier 2017 des millions de manifestants opposés à l'accession à la Maison Blanche de Donald Trump, et sont activement soutenus par les rescapés du massacre -devenu leaders de la lutte anti-armes- Emma Gonzalez, David Hogg ou encore Cameron Kasky.

Good Luck, Stay Safe, and Kick B*tt to all those walking out of school today ! 💞💞 https://t.co/FGRdXTkrbD — Emma González (@Emma4Change) 14 mars 2018

"À tous ceux qui sortent de leur classe, bonne chance, soyez prudents, et déchirez tout aujourd'hui!"

It’s been one month.



The world hasn’t forgotten those we’ve lost and those who have had to fight for their lives in the hospital.



This isn’t ‘just another’ mass shooting like the NRA wants it to be.



This is different. We’ve made a promise.



The world is changing.#NeverAgain — Cameron Kasky (@cameron_kasky) 14 mars 2018

"Cela fait un moi. Le monde n'a pas oublié ceux que nous avons perdus et ceux qui se battent pour leur vie à l'hôpital. Ce n'est pas 'juste une autre fusillade' comme la NRA voudrait que ce le soit. C'est différent, nous avons fait une promesse. Le monde change".

En plus de saluer la mémoire des jeunes et des enseignants exécutés au lycée Marjory Stoneman Douglas et aux blessés, ces interruptions des cours ont aussi pour but de mobiliser les jeunes contre les armes à feu et de faire pression sur les élus pour interdire la vente de fusils d'assaut et de leurs chargeurs de munitions à grande capacité, responsables des nombreuses fusillades en milieu scolaire.

La mobilisation a reçu le soutien de nombreux internautes et personnalités, mais aussi du groupe télévisé Viacom dont tous les chaînes (dont MTV, Logo, VH1, BET, Comedy Central...) ont stoppé leurs programmes entre 10h00 et 10h17 pour diffuser un message saluant la mobilisation des jeunes pour le contrôle des armes.

When Nickelodeon has more moral courage than your Congressman... pic.twitter.com/3vfdr42YNK — Dan Ward (@DanWardVA07) 14 mars 2018

Au même moment, le lobby des armes la NRA diffusait sur son compte Twitter un message assurant qu'il pouvaient contrôler leurs armes seuls. Pour rappel, depuis la tuerie de Newtown en décembre 2012 dans une école primaire, plus de 200 fusillades en milieu scolaire ont fait 300 blessés et 138 morts.

Alors que la politique actuelle de Donald Trump s'inscrit dans le sens inverse d'un contrôle des armes -la Maison Blanche ne compte finalement ni de bannir les fusils semi-automatiques, ni de relever de 18 à 21 ans l'âge légal d'achat de ces armes et veut en prime former les enseignants à manier des armes-, les survivants refusent de baisser les bras.

Les élèves américains prévoient ainsi de se retrouver le samedi 24 mars pour la #MarchForOurLives, un grand rassemblement contre les armes à Washington ainsi que dans des dizaines d'autres grandes villes américaines. Soutenus par de nombreuses personnalités comme Oprah Winfrey, le couple Clooney et les époux Spielberg, ils ont déjà reçu plusieurs millions de dollars pour se faire entendre du plus grand nombre ce jour-là.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.