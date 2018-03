Montage et fabrication de véhicules en Algérie: les prix de sortie d'usine rendus public

Cars drive on a road in the Algerian capital Algiers on February 1, 2017. / AFP / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images) | STRINGER via Getty Images

Le ministère de l'Industrie et des Mines a rendu public mercredi les listes des prix de sortie d'usine des véhicules légers montés ou fabriqués en Algérie dans le cadre de ses efforts pour veiller à ce que les tarifs de la production automobile nationale ne soient pas supérieurs à ceux de l'importation.

Pour ce qui est des véhicules montés par la SPA Renault production Algérie, la liste des prix des véhicules sortis d'usine mentionne que les Symbole en version essence (1.2 D12) et essence (1.6 D16) sont cédées respectivement à 1.140.778 DA et 1.376.653 DA, alors que la diesel coûte 1.607.614 DA.

La valeur de la Dacia Sandero stepway à moteur essence (1.6) est de 1.346.414 DA, alors que celle à moteur diesel (1.5) coûte 1.490.373 DA.

Par ailleurs, les prix des voitures de type I10 grand, montées par la SARL Tahkout Manufacturing Company (TMC), varient entre 1.534.572 DA et 1.674.600 DA en fonction des versions essence ou diesel et aussi la puissance du moteur.

Les prix des deux versions de la I20, proposées par TMC, sont respectivement 1.950.000 DA et 1.970.000 DA, pendant que la Accent, montée dans trois versions différentes, coûte entre 1.752.349 DA et 1.902.349 DA.

Les deux versions de Elantra de TMC sont vendues à leur sortie d'usine à respectivement 2.520.000 et 2.670.000 DA, alors que la Creta coûte 2.610.242 DA en version 1.6 (GL TCI 6MT) et 2.760.242 DA en version 1.6 (GL TCI 6AT).

Tahkout Manufacturing Company fabrique, d'autre part, le véhicule Tucsonn en deux version. La première est cédée à 3.956.144 DA et la seconde 4.756.144 DA.

La Santafe monté par cette même société coûte 4.974.132 millions DA. S'agissant de la liste des prix des produits de la SPA GLOVIZ (KIA) indique que la nouvelle Picanto coûte entre 1.413.437 DA et 1.816.798 DA, la nouvelle RIO est cédée entre 1.889.235 DA et 2.348.511 DA, la Sportage varie entre 3.503.353 DA et 4.697.471 DA, alors que la Cerato coûte, en fonction de ses différentes versions, entre 1.906.116 DA et 2.623.744 DA.

La K2700 et la New K2500, produites elles aussi par la SPA GLOVIZ, coûtent respectivement 2.776.798 DA et 2.782.355 DA.

Concernant les véhiculés légers fabriqués par la SPA SOVAC Production Algérie, la liste des prix relève que les deux versions de la Skoda modèle Octavia coûte respectivement 2.490.000 DA et 3.500.000 DA, la Seat Ibiza est cédée entre 1.653.000 DA et 1.950.000 DA, la Golf coûte entre 2.490.000 DA et 3.600.000 DA, alors que le Caddy est proposé entre 2.110.000 DA et 3.534.000 DA.

Pour rappel, le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi avait affirmé lors d'une conférence de presse qu'il avait animée en marge des 1ères Journées techniques de la sous-traitance véhicules tenue récemment à Alger, que l'Etat veille à ce que les prix des véhicules montés localement soient équivalents à ceux importés.

"Nous avons demandé à l’ensemble des constructeurs locaux de nous remettre les prix. Ces prix seront affichés et l’Etat veille à ce que les prix des véhicules montés localement ne soient pas supérieurs à ceux importés", a-t-il souligné.

Il avait, à ce propos, soutenu que si ce n’est pas au gouvernement de fixer les prix des véhicules montés localement, il n'en demeure pas moins qu'il est habilité à contrôler les prix pratiqués.

C'est dans ce sens que les cahiers des charges stipulent que les véhicules montés localement ne doivent pas être plus chers que ceux importés, avait expliqué le ministre.

