Rencontre jeudi à Alger des walis et leurs homologues préfets français

Une rencontre réunira jeudi à Alger les walis de la République et leurs homologues préfets français, a indiqué mardi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des échanges et de la coopération décentralisée entre les départements de l'intérieur de l'Algérie et de la France, aura lieu sous la présidence conjointe du ministre de l'Intérieur des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb.

Prévue au Centre international des conférences, Abdellatif Rahal, cette rencontre "constituera une opportunité d'enrichir et de consolider les échanges d'intérêt commun entre les deux départements en matière de gouvernance locale notamment dans les domaines de l'attractivité et le développement économique du territoire, la gestion des grands centres urbains et du management des situations de crises et des risques majeurs", précise la même source.

