La 13ème épisode du festival Jazz à Carthage souffle le vent de la jeunesse et promet des airs musicaux hauts en couleurs entre la pop, le funk, le swing, la soul, le R&B et donc le jazz. Du 6 au 15 avril, les amateurs de bonne musique sont appelés à profiter d'un voyage rythmé par des artistes venus du monde entier. Au total, ils seront 26 artistes sur scène, et ce pour 20 soirées. Ça sera "du bonheur rien que du bonheur!", assurent les organisateurs.

"Le programme de cette année fait la part belle à la nouveauté. Jazz à Carthage fait l’école buissonnière, et s’évade sur les chemins de traverse de la création musicale. Si le jazz sous-tend toute la programmation, un vent de fraicheur y apporte de la musique actuelle, de la pop, du swing, de la soul et du R &B… et beaucoup de jeunesse!", affirment-ils.

Voici le programme de ce voyage musical:

Vendredi 6 avril (20h30)

Jalen N’Gonda (USA)

Amadou & Myriam (Mali)

Samedi 07 avril (20h30)

Mariana and the Kats (Autriche)

Emily Loizeau (France)

Dimanche 08 avril (19h00)

Isaac Delusion (France)

Broken Back (France)

Lundi 09 avril (19h00)

Elina Duni (Suisse)

Kurt Elling (USA)

Mercredi 11 avril (20h30)

Koum Tara (Algérie/France)

Labess (Algérie)

Jeudi 12 avril (20h30)

Enrico Rava – Makik Hirabayshi (Italie /Japon)

Charles Pasi (France)

Vendredi 13 avril (20h30)

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox (USA)

Samedi 14 avril (20h30)

Adam Naas (France)

Tom Odell (Royaume-Uni)

Dimanche 15 avril (19h00)

Omar El Ouaer & Yasmine Azaiz (Tunisie)

Helwess: Nour Harkati & Aytma (Tunisie)

