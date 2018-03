Salon Kids World & Family, une mine d'informations pour les parents

FAMILLE – Comment optimiser le temps libre des enfants? Quelles adresses pour leur permettre d'apprendre de manière ludique? Quelle animation prévoir pour une fête d’anniversaire? Avec 6000m² d’exposition et plus de 100 exposants, le Salon Kids World & Family promet de répondre à toutes les questions. L’événement qui s'ouvre aujourd'hui à Casablanca et se poursuit jusqu’au dimanche 18 mars à Casablanca, rassemble tout l’univers de l’enfant et de la famille, pour faire le plein de bons plans et de nouvelles adresses.

Pour cette deuxième édition, le programme est bien chargé. Les organisateurs du salon ont choisi de réunir les différents acteurs opérant dans l’univers de l’enfance, pour proposer un événement où parents, futurs parents et enfants pourront rencontrer des professionnels de différents secteurs, découvrir les nouveautés et se faire un véritable carnet d’adresse de pro. "De l’éducation aux jeux, en passant par toutes sortes de sports et loisirs ou l’alimentation, ce salon est pour nous un lieu d’échange, de partage et une mine d’informations en tout genre", détaille dans un communiqué Karim Lazrak, PDG de la Fabrique événementielle et du groupe Kam’s Expo & Event.

F comme famille, ferme pédagogique et fun zone

Grande nouveauté de cette édition, la mise en place d’un adorable espace d’éveil dédié au monde animalier, "le Petit Zoo", d’une superficie de 1000 m². Un espace où les petits pourront découvrir, toucher et observer des espèces rares et attachantes telles que des poney nains, des lamas, des daims, des paons, des coqs de Brahmâ ou encore des moutons d'Ouessant.

Outre les différents ateliers et espaces de jeux, les petits audacieux pourront s’essayer au tir à l’arc, au patinage dans une patinoire écologique éphémère installée pour l’occasion. Les enfants auront également la possibilité de s’amuser avec les simulateurs 3D et Wii sport, ou encore de jouer aux pilotes dans un circuit Hoverkart, réservé aux petits amateurs de sensations fortes âgés de 8 ans et plus.

Mais il n'y a pas que du fun. Les organisateurs ont aussi pensé à la sécurité des enfants en organisant un atelier sécurité routière pour apprendre à traverser ou encore à se familiariser avec les panneaux de signalisations...

Et comme un peu de calme au milieu de toute cette agitation sera la bienvenue, l’événement propose également un espace de détente et de discussion exclusivement réservé aux parents.

Le show des enfants

Après New York, Dubaï, Paris ou Marrakech , The Crazy Kids Show, fera une escale à Casablanca. Le salon accueillera ainsi Moos, l’une des grandes figures du spectacle d'animation, qui proposera à travers ce spectacle dédié aux jeunes de 4 à 12 ans, un show interactif hilarant, dans lequel les enfants sont les véritables stars. Ils participent, chantent, dansent, à travers une série d’épreuves et de défis. Un show qui dépoussière complètement le spectacle pour enfants, offrant ainsi un véritable moment de partage en famille. Notez que 6 représentations sont prévues lors du salon, le mercredi 14 mars à 15h30, du jeudi 15 au samedi 17 mars à 17h30, et le dimanche 18 mars à 11h et 16h.

La recette du bonheur

Les petits gourmands seront aussi gâtés avec un rendez-vous programmé avec Roxane de "L’atelier de Roxane" pour une séance dédicace ce samedi de 10 à 16h. La jeune maman de 28 ans et superstar sur Youtube grâce à sa chaîne qui compte plus de 1.500.000 abonnés, présentera son livre de recettes à quatre mains.

C'est donc une programmation riche qui attend toute la famille à l'espace Toro, du 14 au 18 mars. Si l'entrée est à 50 DH par personne, la totalité des activités sont gratuites une fois à l'intérieur du salon, à l'exception du Crazy Kids Show.