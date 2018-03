Cette pub sur Snapchat qui propose aux utilisateurs de gifler Rihanna indigne

POLÉMIQUE - Un dilemme dont les internautes se seraient bien passés. Des utilisateurs de Snapchat font part de leur indignation depuis que, ce dimanche 11 mars, le réseau social a laissé circuler sur sa plateforme une publicité de mauvais goût proposant de "gifler Rihanna" ou de "frapper Chris Brown". Un pop-up indésirable qui a poussé de nombreuses personnalités à monter au créneau.

La publicité en question avait pour but de faire la promotion d'un jeu intitulé "Would You Rather!" ("Tu préfères...") qui s'amuse à mettre les internautes en face d'alternatives plutôt embarrassantes. Le choix d'user de violences à l'égard de Rihanna ou de Chris Brown n'est pas passé inaperçu auprès de la communauté Snapchat.POLÉMIQUE - Un dilemme dont les internautes se seraient bien passés. Des utilisateurs de Snapchat font part de leur indignation depuis que, ce dimanche 11 mars, le réseau social a laissé circuler sur sa plateforme une publicité de mauvais goût proposant de "gifler Rihanna" ou de "frapper Chris Brown". Un pop-up indésirable qui a poussé de nombreuses personnalités à monter au créneau.

La publicité en question avait pour but de faire la promotion d'un jeu intitulé "Would You Rather!" ("Tu préfères...") qui s'amuse à mettre les internautes en face d'alternatives plutôt embarrassantes. Le choix d'user de violences à l'égard de Rihanna ou de Chris Brown n'est pas passé inaperçu auprès de la communauté Snapchat.

Une très mauvaise publicité qui fait références aux violences conjugales subies par la chanteuse lorsqu'elle était en couple avec le rappeur. Dans un documentaire intitulé "Chris Brown : Welcome to my life", le rappeur américain avait lui-même raconté cette soirée malheureusement célèbre où, rentrant des Grammy Awards, il avait violemment battu son ex-compagne avant de la laisser sur le bas-côté de la route.

Pour passer au crible toutes ses publicités, Snapchat a d'habitude un système de contrôle bien ficelé. En témoigne son règlement concernant ses "Politiques relatives à la publicité": "Toutes les publicités sont vérifiées et soumises à notre approbation. Nous nous réservons le droit de refuser ou d'annuler toute publicité à notre seule discrétion et quel que soit le motif. Nous nous réservons également le droit de demander la modification de toute publicité et d'exiger une justification pour toute affirmation y figurant."

Il semble néanmoins que celle concernant "Would You Rather!" soit passée entre les mailles du filet. Un manquement que des milliers d'utilisateurs ont relevé. Ils sont plusieurs à s'être indignés contre l'application en partageant sur différents réseaux sociaux, des captures d'écran du jeu en ligne.

Le premier à avoir mis en lumière cette publicité est un internaute dénommé "Royce Mann". Sur son compte Twitter, il a ouvertement interpellé Snapchat, demandant à l'entreprise américaine ce qu'elle laissait entendre par ce genre de "pop-up" qu'elle laisse filer sur son réseau.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG — Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018

Un tweet qui a attiré l'attention de la militante américaine Brittany Packnett qui a relayé l'information sur son propre compte et ne s'est pas gênée pour, au passage, mettre entre cause l'application: "Cela signifie que Snapchat approuve une publicité qui prend à la légère les violences conjugales. La dernière mise à jour n'est pas la dernière chose qui craint ici".

I know that social media ads go through an approval process from the platform.



This means @Snapchat approved an ad that makes light of domestic violence.



The update ain’t the only thing that’s wack over there, friends. https://t.co/PmbJn4zCel — Brittany Packnett (@MsPackyetti) March 12, 2018

La réaction de Chelsea Clinton, la fille de Hillary et Bill Clinton engagée au service de nombreuses causes, n'en est pas moins virulente. "C'est juste horrible. Horrible que quelqu'un puisse penser que c'est drôle. Horrible que quelqu'un puisse penser que c'est approprié. Horrible qu'une entreprise puisse approuver cela. Merci Britanny d'en avoir parlé."

Just awful. Awful that anyone thinks this is funny. Awful that anyone thinks this is appropriate. Awful that any company would approve this. Thank you Brittany for calling this out. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) March 12, 2018

Une pluie de critiques qui a entraîné Snapchat à supprimer la publicité dès la fin du week-end. Contactée par Le HuffPost, l'application n'a pas encore répondu à nos questions. Néanmoins, un porte-parole de l'entreprise a affirmé au site d'information "Mashable" que la firme se portait entièrement responsable de cette erreur et de cette publicité qui "viole leur règlement publicitaire".

Un mea culpa dont s'est félicitée Brittany Packnett: "Je suis très heureuse que Snapchat ait supprimé cette horrible publicité. Je veux être claire sur le fait que j'ai eu l'information grâce à un jeune et puissant activiste. Suivez les jeunes. Merci de t'exprimer, Royce."

I’m very glad @snapchat removed this AWFUL ad.



I want to be clear, though, that it came to my attention through @TheRoyceMann, a young and powerful activist in his own right.



Follow young people. Thank you for speaking up, Royce. ❤️✊🏾 https://t.co/wqDdK45wL9 — Brittany Packnett (@MsPackyetti) March 13, 2018

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.