Pour son retour en avril à Marrakech, le WTCC s'agrandit et devient le WTCR

Tom coronel of the Netherlands (L) steers his car during a training session as part of the FIA World Touring Car Championship (WTCC) on April 11, 2014 at the Moulay el-Hassan circuit in the southern Agdal district of Marrakech, Morocco. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images) | FADEL SENNA via Getty Images

COURSE AUTOMOBILE - De la fusion des deux championnats qu’étaient le World Touring Car Championship (WTCC) et le Touring Car Cup (TCR) est née la toute nouvelle Coupe du monde labellisée FIA, le WTCR, qui se déroulera les 7 et 8 avril prochain à Marrakech.

3.000 mètres de pistes pour des pointes à plus de 250 km/h

Deux jours durant, les plus grands pilotes de course automobile s’affronteront sur le nouveau tracé de l’architecte allemand Hermann Tilke, réputé pour être l’auteur des plus grands circuits du monde. Avec plus de courbes pour davantage de dépassements, des lignes droites plus serrées pour des freinages encore plus spectaculaires, promet le site de l'événement, les 3.000 mètres du circuit automobile Moulay El Hassan promettent un grand spectacle aux adeptes de la discipline. Les coureurs pourront atteindre des pointes de vitesse supérieures à 250 km/h.

À nouvelle compétition, nouvelle réglementation technique. Celle-ci englobera les voitures deux roues motrices, des berlines quatre ou cinq portes ou voitures à hayons, utilisant des moteurs turbo de production avec une capacité entre 1750 et 2000cc, et une puissance maximale de 350 chevaux, indique un communiqué.

Pour l’heure, pas moins de 13 constructeurs (Alfa Romeo, Audi, Ford, Honda, Hyundai, KIA, Lada, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Subaru et VW) ont homologué des modèles désormais éligibles en WTCR pour participer à la course, ce qui confirme 28 voitures engagées pour l’ouverture de l’édition 2018 du WTCR Afriquia Race of Morocco.

Le Marocain Medhi Bennati dans la course

Dans cet événement qui ouvrira la saison, le Marocain Mehdi Bennani parviendra-t-il à faire la différence au volant de sa toute nouvelle VW du Sébastien Loeb Racing? Celui auquel le trophée échappe depuis 2009 fera tout pour hisser les couleurs du Maroc à la plus haute marche du podium et être le premier Marocain à remporter un titre mondial FIA.

S'il défendra les couleurs du Maroc dans la coupe du monde, ce sont plus de 40 pilotes marocains qui se disputeront le titre local de la course support entièrement marocaine de la Fédération royale marocaine des sports automobiles (FRMSA).

Outre la compétition, le WTCR promet une ambiance festive durant ces deux jours, tant dans l'enceinte du Circuit que dans la ville de Marrakech. Au programme, simulateurs de courses, baptêmes de piste F1, exhibitions auto-moto, animations dans les rues, parades de voitures ou encore moto stunts.