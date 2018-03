SÉRIES - L'actrice Rose Leslie ne veut absolument rien savoir de la huitième et dernière saison de "Game of Thrones". Et une chose est sûre, elle ne prend pas cela à la légère.

Celle qui interprétait Ygritte entre 2012 et 2014 dans la série de la chaîne HBO, veut regarder la prochaine saison de l'émission en temps et en heure, comme tous les fans. Sans être spoilée. Ce qui est difficile, étant donné qu'elle est fiancée depuis l'automne dernier à une des vedettes de la série, Kit Harington, qui interprète Jon Snow.

Alors, l'actrice du film "Good Fight" a expliqué ce lundi 12 mars à Seth Meyers, dans l'émission Late Night, qu'elle utilise une tactique infaillible pour que Kit Harington ne lui dévoile rien. À chaque fois qu'il reçoit un nouveau script, elle l'expulse tout simplement de la maison.

"Je peux lire ses expressions faciales", a expliqué l'actrice. "Les scripts arrivaient sur son iPad. Je pouvais presque les lire en fonction de ses mimiques. Je ne veux rien savoir de ce qui passe dans ses yeux, alors je l'envoie faire ses bagages, ou dans un café, et je le mets en quelque sorte dehors", a-t-elle lancé. Un moyen radical de régler ce problème!

Finalement, c'est comme si l'actrice avait gardé le tempérament fougueux et imprévisible d'Ygritte!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais par le HuffPost Québec.