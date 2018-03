8 épreuves que les couples devraient traverser avant de se marier

Shot of a happy couple sharing an affectionate moment together at home | laflor via Getty Images

COUPLE - Construire les bases solides d'un mariage ou toute autre relation durable ne se fait pas du jour au lendemain. Certaines épreuves que les couples traversent au fil de leur histoire les aident à mieux se connaître.

"On sort et on passe du temps avec l'autre pour savoir s'il nous correspond, mais aussi parce qu'on construit une relation à partir des expériences vécues à deux", explique Becky Whetstone, thérapeute conjugale et familiale. "Ce sont ces liens qui permettent à la relation à résister aux mauvais moments."

Quelles sont les épreuves qu'un couple devrait traverser avant de se dire oui? Nous avons demandé aux spécialistes du mariage de nous faire part de leurs conseils. Ce ne sont évidemment que des suggestions: chaque relation est différente et cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité.

1. Voyagez ensemble.

"Que vous optiez pour un road trip à travers les États-Unis ou que vous passiez quelques semaines à parcourir l'Asie du Sud-Est en sac à dos, il est important de savoir si vous pouvez vraiment compter sur votre partenaire quand vous vous retrouvez dans des situations inédites. Comment réagit votre moitié devant un pneu crevé ou dans une société qui ne parle pas sa langue maternelle? Est-elle capable de surmonter les obstacles et de rester positive, ou, au contraire, devient-elle pessimiste, maussade et imprévisible? Ce test peut être décisif pour appréhender sa réaction face aux défis qui surgiront plus tard" — Spencer Scott, psychologue.

2. Trouvez le moyen de vous entendre même si vous n'êtes pas d'accord.

"Êtes-vous capable de discuter dans le respect de l'autre? De communiquer et d'échanger sans interrompre, attaquer, accuser ou être sur la défensive quand vous n'obtenez pas immédiatement ce que vous voulez? Pouvez-vous passer outre ces réactions, respirer, prendre du recul, vous calmer et poursuivre la conversation? Trouver un terrain d'entente? Faire face aux différends et surmonter les conflits crée une base importante pour l'avenir de votre relation. Si vous ne pouvez pas gérer les conflits, comment comptez-vous gérer ceux qui surviennent inévitablement dans toutes les relations, même les meilleures, après le mariage?" — John Amodeo, thérapeute conjugal et familial et auteur de Dancing with Fire: A Mindful Way to Loving Relationships.

3. Discutez de vos enfances et familles respectives.

"Décryptez l'autre et ses valeurs. Passez du temps à comprendre son histoire, découvrir sa famille, ce qu'il aime et n'aime pas. Est-il ouvert à ce genre de discussion ou totalement réticent? Ses parents sont-ils plus importants que tout le reste? Quelles sont ses croyances? Plus vous vous connaissez et plus vous vous comprenez, plus votre relation sera solide." — Becky Whetstone.

4. Optez pour un budget partagé et tenez-vous-y.



"Les finances sont la raison principale pour laquelle les couples se déchirent. Avant de vous engager, vous devez savoir si votre partenaire est capable de gérer efficacement vos finances communes. Allez-y progressivement. Commencez, par exemple, à vous mettre d'accord sur le montant que vous voulez dépenser en un week-end, puis essayez d'en profiter en vous y tenant." — Spencer Scott.

5. Traversez une période difficile — perte d'emploi, souci de santé ou autre événement stressant — et ressortez-en encore plus fort.

"C'est facile de s'aimer quand les choses vont bien, mais les orages et les difficultés qui surgissent nous permettent de voir si la relation est basée sur un amour véritable ou une passion passagère. Dans chaque relation, des frustrations surviennent, des tempêtes se produisent et de vieux démons refont surface. Il est important de savoir naviguer en eaux troubles lorsque les problèmes, les peurs, les colères et les doutes pointent le bout de leur nez. Rien ne construit mieux la confiance qu'une bonne tempête. C'est à ce moment-là que vous saurez ce qu'il en est, si votre relation est solide et à quel point vous vous investissez. Quand la situation se complique, vous vous effondrez, vous fuyez ou vous traversez cette épreuve main dans la main?" — Sheri Meyers, thérapeute matrimoniale et familiale.

6. Suivez une thérapie de couple.

"Les couples doivent prendre le temps d'apprendre de quelqu'un qui comprend la dynamique de la communication dans une relation. L'objectif est de transmettre et recevoir des messages d'une manière qui reste respectueuse et ne porte pas atteinte à la relation. Cela semble facile, mais ça ne l'est pas. Surtout quand les gens ont tendance à se faire du mal ou prendre les choses à cœur." — Becky Whetstone.

7. Emménagez ensemble.

"En partageant un espace de vie, vous découvrirez comment vous évoluez ensemble et pourrez évaluer votre compatibilité et votre tolérance l'un envers l'autre. Vous déterminerez les différences, les besoins et les priorités qui vous agacent et vous dérangent chez l'autre et verrez si vous pouvez les gérer et les accepter. En vivant sous le même toit, vous réaliserez l'importance du travail d'équipe et du respect en vous acquittant de vos tâches et responsabilités."

"Vivre à deux est beaucoup plus compliqué que vivre seul. Vous apprenez à mieux connaître votre partenaire, mais également à mieux vous connaître vous-même. Vous êtes obligé de poser des limites, tisser des liens et développer des compétences relationnelles qui contribuent à votre développement personnel." — Moshe Ratson, thérapeute matrimonial et familial.

8. N'ayez pas peur de parler de la routine sexuelle que vous traversez.

"Bien qu'il soit naturel pour les couples de connaître des hauts et des bas sexuellement parlant, il arrive de se sentir blessé, déçu ou même rejeté quand la période creuse s'éternise. Si votre partenaire à l'impression d'être votre colocataire plutôt que votre amant, faites tomber les masques et partagez vos désirs, vos fantasmes et vos attentes sexuelles en toute honnêteté. À quelle fréquence voulez-vous avoir des rapports sexuels? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir intimement connecté? Quel sera le programme les jours 'sans'? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir désiré? Quelles sont vos limites en termes d'expérimentation?"

"Trouvez différents moyens de contrer la routine et sortez de votre zone de confort. Élaborer des stratégies dès le début vous permettra d'éviter la déception qui se produit quand l'excitation sexuelle retombe ou entre temporairement en repos." — Sheri Meyers.

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Marine Le Pré pour Fast for Word.

