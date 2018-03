ALLEMAGNE - Angela Merkel a été reconduite mercredi chancelière pour un quatrième mandat par les membres du Bundestag, le parlement fédéral allemand.

Sur les 688 votes valables, 364 députés ont voté en sa faveur à bulletin secret, soit 9 de plus que la majorité requise mais 35 de moins que sa majorité théorique de 399 élus conservateurs et sociaux-démocrates.

La dirigeante de 63 ans, chancelière depuis 2005, se voit confier un quatrième mandat consécutif à la tête du gouvernement allemand après avoir réussi, au prix de plusieurs concessions, à constituer une coalition réunissant son parti, l'Union chrétienne démocrate (CDU), et les sociaux démocrates du SPD.

"Félicitations, madame la chancelière! #Électiondelachancelière"

Un mandat qu'elle attaque en position difficile après six mois d'imbroglio dans sa quête de majorité. Selon Le Monde, "depuis la naissance de la République fédérale, en 1949, jamais autant de temps ne s’était écoulé entre des élections législatives et l’investiture d’un nouveau gouvernement".

Le nouveau gouvernement, composé de quinze ministres (neuf hommes et six femmes) et une trentaine de secrétaires d’Etat, entre en fonction ce mercredi 14 mars.