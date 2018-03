Royaume Uni: La police anti-terroriste enquête sur des lettres appelant à attaquer les musulmans

Des habitants de Londres, Leicester et d'autres villes au Royaume Uni ont reçu des dizaines de lettres anonymes incitant des attaques contre les musulmans dans le pays, poussant des leaders de la communauté à appeler à la vigilance et les autorités à ouvrir une enquête, a rapporté dimanche 11 mars The Guardian.

Selon le quotidien, la police anti-terroriste du royaume a lancé une investigation sur des notes appelant à faire du 3 avril prochain un "Punish a Muslim Day", (La journée de punition des musulmans). Les actes de violence islamophobes seront récompensés avec des points selon la lettre, de 25 points pour arracher le foulard d'une musulmane à 500 points pour l'assassinat d'un musulman.

"L'Europe et l'Amérique du Nord [...] sont envahies par ceux qui ne veulent à tout prix nous faire du mal et transformer nos démocraties en Etats policiers gouvernés par la charia", lit-on dans cette lettre incendiaire.

Tell MAMA, une organisation qui surveille l'activité islamophobe aux Royaume Uni, a indiqué qu'elle collabore avec la police sur cette campagne "malveillante".

'Punish a Muslim Day' - we continue to receive reports of letters received from across the country. Now into double figures. Please report them into us at Tell MAMA or to 101. We are working with police forces on this malicious campaign. pic.twitter.com/4bph2RVBcv

— TellMAMAUK (@TellMamaUK) March 10, 2018