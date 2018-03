Mort de Stephen Hawking, l'astrophysicien britannique avait 76 ans

DÉCÈS - C'était l'un des scientifiques les plus connus de la planète, et l'un des plus importants des cinquante dernières années. Ce mercredi 14 mars 2018 au petit matin, le famille de Stephen Hawking a annoncé la mort du célèbre astrophysicien britannique.

Âgé de 76 ans, le scientifique s'est éteint paisiblement dans sa maison de Cambridge, selon le communiqué transmis par le porte-parole de sa famille à l'agence de presse britannique AP.

#Breaking Professor Stephen Hawking has died at the age of 76, a spokesman for his family said — Press Association (@PA) March 14, 2018

"Sa famille a aimablement demandé à ce qu'on lui laisse le temps et l'intimité pour faire son deuil, mais elle aimerait aussi remercier tous ceux qui ont été au côté du professeur Hawking et l'ont soutenu tout au long de sa vie", est-il notamment écrit dans le communiqué.

Maître de la vulgarisation scientifique

"C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail et l'œuvre perdureront pour de très nombreuses années", écrivent ensuite ses enfants Lucy, Robert et Tim. "Son courage et son obstination, son humour et son intelligence ont inspiré des gens partout dans le monde. Il a dit un jour: 'Cet univers ne serait pas grand chose s'il n'était pas le foyer de ceux que l'on aime'. Il nous manquera à jamais."

Tout au long de sa carrière, Stephen Hawking s'est imposé comme une personnalité incontournable de la communauté scientifique internationale. Son œuvre d'avant-garde en matière de cosmologie et d'étude des trous noirs et ses différents livres de vulgarisation dont le célèbre "Une brève histoire du temps" lui ont effectivement offert une place de choix parmi les chercheurs les plus en vue des dernières décennies.

Atteint de la maladie de Charcot

Stephen Hawking était également connu pour avoir vécu avec une sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot. Atteint d'une forme rare de la maladie, celle-ci n'avait cessé de progresser au point de le paralyser progressivement. Il se déplaçait depuis des années au moyen d'un fauteuil roulant et s'exprimait grâce à un ordinateur et une synthèse vocale.

Il avait aussi été le sujet d'un biopic sorti en 2015 et dans lequel il était interprété par Eddie Redmayne, "Une merveilleuse histoire du temps". L'acteur britannique, auteur d'une performance d'anthologie avait raflé de nombreux prix dont l'Oscar du meilleur acteur.

