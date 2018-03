L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Le pouvoir des Fleurs

C'est l'histoire d'une saison qui réapparait enfin, après de longs mois d'attente. C'est l'histoire de papillons qui sortent le bout de leurs ailes. C'est l'histoire d'une robe qui se balance contre vos jambes, et d'une bretelle qui flirte avec votre épaule. C'est une histoire poétique qui nous dit que c'est le moment de se shooter aux pétales et de faire le plein de roses et de pivoines ... Oui, car la saison est aux motifs floraux, aux broderies et aux détails champêtres. Et on ne sait pas vous, mais nous, ça nous embaume le coeur et ça fait valdinguer notre déprime hivernale. Alors tous à vos chemises à fleurs, le printemps 2018 est officiellement arrivé.

Quand votre coeur fait bloom

Il semblerait qu'il pousse des fleurs dans les dressings. Que des roses bourgeonnent sur les sandales et que des jardins foisonnent sur les cabas. Les garde-robes sont devenues romantiques, et ça se traduit en robes aux genoux, en blouses décolletées et en jolies sandales, parfois sages, toujours féminines. Bref, notre coeur fait boum-boum et on a envie d'écrire des lettres d'amour dans cette jupe portefeuille, ou de faire une sieste à deux dans cette robe cache-coeur.

La vie en rouge

'When in doubt, wear red'. C'est le credo de cette sélection toute de rouge et de fleurs vêtue : le combo ultra-féminin qui va vous faire déborder de girl power ce printemps. Un combi-short japonisant, des talons à bride carmin, un foulard XXL à laisser virevolter et un chapeau en feutre rouge passion ... On n'allait quand même pas jouer les demi-mesures!

Folk me if you can

Les fleurs, c'est aussi dans les chansons, et ça se met aussi dans les cheveux ... Avec une jupe longue et une paire de sabots par exemple, pour aller à un festival ou jouer un air de guitare. La cure de fleurs de cette saison printemps-été 2018 tombe à pic avec ses blouses à imprimé floral et ses accessoires folks à souhait. "If you're going to San Francisco, Be sure to wear flowers in your hair ..."

Wild Flowers

Les marguerites n'ont qu'à bien se tenir, les fleurs d'hibiscus et leur gang de fleurs des tropiques sont de sortie. Et elles ne sont pas là pour rigoler : en teddy, en bikini ou en papier peint, elles sont là pour en imposer tout l'été. Ça tombe bien, on adore se parer de cette maxi-dress multicolore ou pavaner avec ce short à imprimé jungle.

À l'ombre des jeunes filles en fleurs

On parle de fleurs et on oublierait les petites filles et leurs robes qui tournent ? Ce sont pourtant elles qui ont tout inventé. Souffler sur les graines de pissenlit, les shorts en Liberty, les couronnes de pâquerettes ... Impossible de finir cet édito sans leur rendre hommage avec cette sélection qui sent bon la rosée du matin.

