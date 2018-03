Hervé Renard dévoile sa liste de joueurs pour les matchs amicaux contre la Serbie et l'Ouzbékistan | DR

FOOTBALL - Le sélectionneur national Hervé Renard a dévoilé, ce mardi 13 lars, la liste des 28 joueurs qui disputeront les matchs amicaux contre la Serbie, le 23 mars à Turin, et l'Ouzbékistan, quatre jours plus tard (27 mars) à Casablanca, et ce dans le cadre des préparations des Lions de l'Atlas pour la prochaine Coupe du Monde Russie 2018.

Cette liste, publiée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), est marquée par la présence pour la première fois d'Ayoub El Kaabi, sociétaire de la Renaissance de Berkane, et buteur historique du CHAN, Oualid El Hajjam, qui évolue à SC Amiens (France), ainsi que de Yassine Ayoub, joueur du FC Utrecht (Pays-Bas).

Voici la liste complète des 28 joueurs:

El Kajoui Munir (CD NUMENCIA - ESPAGNE)

Bounou Yassine (GIRONA FC – ESPAGNE)

Tagnaouti Ahmed Reda (IRT – MAROC)

Dirar Nabil (FENERBAHÇE – TURQUIE)

Hakimi Achraf (REAL MADRID - ESPAGNE)

Oualid El Hajjam (AMIENS SC - FRANCE)

El Mouttaqui Mehdi "BENATIA" (JUVENTUS DE TURIN – ITALIE)

Saiss Romain (WOLVERHAMPTON - ANGLETERRE)

Banoun Badr (RAJA DE CASABLANCA - MAROC)

Da Costa Marouane (ISTANBUL BASAKSEHIR - TURQUIE)

Mendyl Hamza (LOSC LILLE – FRANCE)

El Ahmadi Karim (FEYENOORD ROTTERDAM – PAYS BAS)

Boussoufa M'Barek (AL JAZIRA - Emirats arabes unis)

Belhanda Younès (GALATASARAY - TURQUIE)

Amrabet Sofiane (FEYENOORD ROTTERDAM – PAYS BAS)

Ait Bennasser Youssef (CAEN - FRANCE)

Ayoub Yassine (FC UTRECHT - PAYS BAS)

Harit Amine (SCHALKE 04 – ALLEMAGNE)

Ziyech Hakim (AJAX AMSTERDAM – PAYS BAS)

Labyad Zakaria (FC UTRECHT - PAYS BAS)

Boufal Sofiane (SOUTHAMPTON F.C. - ANGLETERRE)

Amrabat Nordin (LEGANES – ESPAGNE)

Fajr Fayçal (GETAFE – ESPAGNE)

Boutaib Khalid (MALATYASPOR – TURQUIE)

El Kaabi Ayoub (RSB - MAROC)

Azarou Walid (AL AHLY SC - EGYPTE)

Aziz Bouhaddouz (FC SAINT PAULI - ALLEMAGNE)

Bammou Yacine (FC NANTES - FRANCE)

Sur Twitter, certains joueurs ont déjà réagi à leur convocation par Hervé Renard:

Convoqué en équipe nationale du Maroc. Merci coach 🙏🏿🇲🇦 #DimaMaghrib !!! pic.twitter.com/qVqPgzehpM — Hamza Mendyl (@HamzaMendyl27) 13 mars 2018