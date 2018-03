Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a annoncé mardi dans un tweet le limogeage de son secrétaire d'État Rex Tillerson.

L'ancien chef de la diplomatie américaine a été remplacé par Mike Pompeo, l'actuel directeur de la CIA a affirmé Trump dans le même tweet.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018