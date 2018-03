SORTIE - Amateurs de cuisine asiatique, cet article est fait pour vous! Parmi les cuisines étrangères qui ont réussi à convaincre les Marocains, la cuisine asiatique semble avoir gagné haut la main. Japon, Chine, Vietnam, Thaïlande… C’est un véritable voyage culinaire aux quatre coins de l’Asie que nous vous proposons à travers 6 tables testées et approuvées par la rédaction. Voici les meilleurs spots pour voyager, des baguettes à la main, sans quitter Casablanca.

Iloli

Voilà une adresse qu’on ne présente plus aux amateurs de cuisine japonaise. Derrière son immense façade en verre ultra-contemporaine, se cache l’une des tables les plus prisées de la ville blanche. L’adresse qui vient de célébrer ses 5 années d’existence propose une carte créative, hautement gastronomique qui nous fait découvrir les saveurs typiquement nippones. Dans sa cuisine ouverte, Yusuke Furukawa, que l’on surnomme Masta (chef en japonais), nous invite à découvrir sa cuisine raffinée dans une ambiance zen et authentique. Avec un large choix de sushis, sashimis, makis ou plats traditionnels japonais aussi bons que beaux, préparés à base de poisson cru, de viande, de poulet grillé ou de légumes… Le restaurant propose également des options gluten free, sans wasabi ou végétariennes. En bref, une adresse qui met tout le monde d’accord.

ILOLI japanese gastronomy

Lily's

Mélange de spécialités thaï, coréennes, vietnamiennes, chinoises et japonaises, cette adresse nous fait découvrir le meilleur des saveurs de l’Asie dans une ambiance feutrée, le tout avec une vue imprenable sur la mer. Pour élaborer sa carte, l’établissement a fait appel à des chefs asiatiques de renom, dont Ian Kittichai, chef du prestigieux Kittichai Restaurant de New York. Résultat: une carte créative, goutue et raffinée avec en prime, une présentation surprenante. On craque pour les Dim sum cuits à la vapeur, les soupes à base de lait de coco, le fameux magret de canard rôti à la sauce teryaki et tempura de banane croustillante au sésame, ou encore le saumon laqué et bock-choy braisé. Et on ne parle même pas des desserts. Du cheesecake au thé vert Matcha, framboise et meringue craquante au soufflé yuzu, rafraîchi d’un sorbet, les becs sucrés seront ravis.

Lily's cuisine asiatique

Le Tao

Avec une carte qui mélange spécialités japonaises, chinoises et vietnamiennes, cette adresse propose cuisine simple, mais authentique, pour manger comme en Asie. Ici pas question de réinventer les plats, ou de révolutionner le genre, le chef propose un choix de chirashis, sushis, buddah bowls, plats, bento et tapas asiatiques dans une ambiance décontractée. Le bonus? L’établissement dispose d’un bar secret réservé aux connaisseurs, pas question d’y accéder sans donner le mot de passe, qui change tous les soirs.

TAO Casablanca

L’Atelier Thaï

Des plats sains, une cuisine savoureuse et une déco industrielle, voici le mix de L’Atelier Thaï. Niché dans une ruelle, non loin du Trica, le restaurant propose une sélection de nouilles, rouleaux de printemps, wok, pad thaï et même quelques sushi, préparés avec soin par un chef originaire de Bangkok. Derrière sa devanture rouge, c’est un lieu intimiste et discret qui offre une carte réalisée dans la pure tradition thaïlandaise. Curry, épices, riz gluant ou sauté, lait de coco, sauce cacahuète ou aigre douce, les saveurs nous emportent pour un voyage dans les rues de Bangkok, sans quitter Gauthier.

L’Atelier Thaï

Matsuri

Véritable institution à Rabat, ce restaurant est beaucoup moins populaire dans la capitale économique du pays. Pourtant cette table propose sans nul doute l’une des meilleurs cartes de la ville en matière de cuisine nippone. Avec une large variété de sushis, sashimis et brochettes bento, minutieusement préparées sous vos yeux, on prend la direction du pays du soleil levant.

Matsuri

He Ping

Derrière une déco minimaliste voire un peu froide et un cadre quelque peu démodé (fausses plantes en plastique, banquettes et chaises basiques) He Ping est en réalité une adresse pensée dans la pure tradition des restaurants populaires chinois. On y déguste des mets authentiques, préparés avec soin. La preuve, le restaurant est majoritairement fréquenté par la communauté chinoise de la ville. Pour déchiffrer le menu, mieux vaut demander conseil à l’équipe sur place. Notez que les échanges se font en anglais, à moins d’avoir choisi mandarin en deuxième langue! Evasion garantie.

He Ping - Chinese Restaurant