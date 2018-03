Production prochaine des bandelettes réactives de dosage de la glycémie

Hero Images via Getty Images

Des bandelettes réactives de dosage de la glycémie de fabrication locale seront commercialisées, à partir de fin mars courant, sur le marché national, a annoncé dimanche à Alger le directeur de la pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le Dr. Hafedh Hamou.

"Deux investisseurs ont entamé la phase de production de bandelettes et de glucomètres et devraient commercialiser leurs produits fin mars courant tandis que deux autres entameront leur production au cours du mois de septembre prochain", a déclaré Dr. Hamou en marge d'une rencontre scientifique organisée sous le slogan "Les défis à venir pour de la santé".

Estimant que le manque de bandelettes et d'appareils de mesure de glycémie signalés par des associations de diabétiques durant les derniers mois, concerne "uniquement certaines marques et ne s'agit nullement d'une pénurie générale", Dr. Hamou a qualifié cette phase de transitoire en attendant la prochaine commercialisation des équipements annoncés.

Le ministère de la Santé a répondu favorablement aux demandes formulées par les investisseurs du secteur pharmaceutique pour la production de glucomètres et de bandelettes et s'emploie actuellement à accompagner ces investisseurs dans la concrétisation de ces projets, a affirmé le même responsable, exprimant le souhait de voir ces projets répondre à la demande nationale, estimée entre 11 à 12 millions de boites et conduire à l'arrêt de l'importation à l'avenir.

