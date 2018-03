Hubert de Givenchy ne se résume pas à sa petite robe noire

MODE - Triste nouvelle pour le monde de la mode. Le célèbre couturier français Hubert de Givenchy, fondateur de la maison éponyme, est décédé dans son sommeil à l'âge de 91 ans, ce samedi 10 mars.

Il laisse derrière lui des décennies de création, dont sa très célèbre petite noire robe noire (expression lancée par Coco Chanel).

Celle de Givenchy fut notamment portée par Audrey Hepburn, en 1961, dans "Diamants sur canapé".

Mais il n'y a pas que cette fameuse "petite robe noire". Même s'il s'agît sans doute de la pièce la plus connue du créateur, ce dernier a su se démarquer des autres tout au long de sa carrière, grâce à quatre autres vêtements, tout aussi iconiques.

À commencer par un élégant chemisier, plus connu sous le nom de "blouse Bettina". Nous sommes en 1952 et Hubert de Givenchy présente sa toute première collection Haute Couture, à Paris. À la tête des relations publiques de l'enseigne, Bettina Graziani, également mannequin, inaugure le défilé avec le fameux chandail blanc. Elle donnera son nom à la pièce.

C'est un succès. Avec ses longues manches volantes, en coton blanc, et sa broderie anglaise noire, elle plaît. La raison? Alors que la mode était régie par des règles strictes, ce vêtement visiblement confortable donne un sentiment de simplicité et d'accessibilité. Elle était destinée à devenir culte.

Cinq ans plus tard, en 1957, un nouveau succès frappe à la porte du couturier: la robe-sac. Le design original de cette création reprend le concept de sa "robe-chemise" de 1954. Cette fois encore, l'avant-gardisme du vêtement contraste avec ce qui se faisait à l'époque. À l'inverse des vêtements hautement structurés qui dominaient la mode des années 50, celui-ci est beaucoup plus contemporain, ample et fluide.

Pour Vogue, cette robe est révolutionnaire compte tenu de son époque. "Par sa forme et sa taille, la robe-sac laisse planer le mystère entourant le corps féminin en-dessous", peut-on lire dans une biographie sur son créateur. Cette robe fait, entre autres, partie des modèles qui ont encouragé les femmes à dévoiler un peu plus de leurs jambes en journée. Une tendance qui va par la suite profondément marquer les années 60.

Jamais deux sans trois

Autre temps fort: l'éternel manteau ballon. C'est en 1958 qu'Hubert de Givenchy le dévoile, en parallèle de sa nouvelle ligne de robes "Baby dolls". Dans l'esprit de ses robes de 1957, ses imposants cabans bouleversent les silhouettes et insufflent un dynamisme nouveau, dont on peut retrouver l'influence dans les manteaux surdimensionnés qu'on croise de nos jours dans la rue.

Plus difficile à porter en hiver mais tout aussi célèbre, il convient de rappeler l'existence de l'émérite tailleur-short de Givenchy. Introduit en 1967, en même temps que la robe-short, il s'est tout de suite situé pleinement en phase avec le modernisme de la nouvelle génération. Un modernisme sur lequel le créateur a sur tabler au fil des saisons, pour le décliner jusqu'à aujourd'hui.

Il continue de plaire. Madonna, elle-même, peut en témoigner. Elle était apparue sur le tapis rouge du gala du Met, au mois de mai 2013, vêtue d'un ensemble tartan de la marque, assorti d'un collier de chien, d'une ceinture cloutée et de collants troués. On ne peut plus excentrique que l'idée d'origine.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.