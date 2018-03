Des porteuses de projets algériennes primées au "Global Startup Week-end Women" à Paris

Une équipe de porteuses de projets algériennes, "Safe Sahara", basée à Oran, a remporté le premier prix du "Global Startup Weekend Women" de Paris, une initiative internationale en matière d’entrepreunariat féminin dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), ont annoncé des responsables de Startup Weekend Women Oran sur Facebook/

Ce prix a été décerné à l’équipe de "Safe Sahara" d’Oran lors d’une cérémonie organisée mercredi dernier à Paris par "Global Startup Weekend Women" pour son projet relatif à un bracelet connecté de géolocalisation des personnes ainsi que les animaux dans des zones non ou mal desservies de réseaux notamment dans le Sahara.

Le deuxième et le troisième prix ont été octroyés respectivement aux équipes de Beauty Butler (Afrique du Sud), pour une plateforme qui facilite la vie des femmes adeptes de beauté, et à Norma (Etats-Unis), pour son application permettant aux femmes le dépistage et la prévention du cancer du sein.

Le "Global Startup Week-end Women", qui vise à rapprocher des femmes entrepreneures du monde entier et d'encourager leurs initiatives, avait organisé du 9 au 11 février dernier le premier événement du genre, en mobilisant 2.000 femmes de 23 villes du monde, dont les villes d’Oran, d’Alger, Paris, Sydney, Brisbane, Hong-Kong, Sacramento, Denver, Détroit, Bordeaux, Port au Prince, Dakar, Bamako, Antananarivo, Durban, Kathmandu, Abia et East Lansing.

Il s’agit d’une compétition rassemblant des femmes porteuses de projets dans le domaine des TIC pour la création, en 54 heures, de leurs start-up et passer ainsi de l’idéation à la réalisation.

Près de 200 projets avaient été sélectionnés à l’issue de ce premier Global Startup Weekend Women, où tous les secteurs étaient représentés notamment l’intelligence artificielle et l’internet des objets (IoT).

Vingt-trois projets, un par ville, étaient sélectionnés pour participer à la grande finale du 7 mars qui s’est déroulait à Paris.

La startup "Safe Sahara" avait été sélectionnée lors de la "Startup Weekend Women Oran", tenue dans cette ville du 8 au 10 février dernier, où une cinquantaine de femmes algériennes avaient pris part avec plusieurs profils, étudiantes ou chefs d'entreprises, employées ou à la recherche d'emplois.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.