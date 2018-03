Cross-country: 22 pays confirment leur participation au Championnats d'Afrique

Les 5es Championnats d’Afrique de cross-country, prévus samedi prochain à Chlef, seront rehaussés par la participation, d’au moins, 22 pays, a indiqué ce dimanche la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA).

A 24 heures de la clôture du dépôt des engagements, 22 nations ont confirmé leur participation à cet évènement continental. Outre l’Algérie, pays organisateur, cette compétition sera agrémentée par la présence de l’Afrique du Sud, du Benin, Burunidi, Burkina Faso, Cap vert, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Erythrée, Kenya, Liberia, Libye, Malawi, Maroc, Maurice, Niger, Ouganda, Sénégal, Seychelles, Soudan et la Zambie.

Placées sous le haut patronage de son excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ces joutes sont organisées par la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) avec le concours de la FAA.

Les sept épreuves au programme de la compétition se dérouleront sur le parcours de Mouafkia sur les distances allant de 4 km, pour les U18 filles, à 10 km pour les seniors messieurs et dames.

L’Algérie participera avec 5 sélections

Sur leurs terres, les Algériens tenteront de répondre présents pour donner le meilleur d’eux-mêmes et pourquoi pas avoir à la clé des titres continentaux. Pour ce 5e opus des Championnats d’Afrique, l’Algérie sera représentée par 35 athlètes, soit 5 sélections (seniors hommes, seniors dames, U20 garçons, U20 filles et relais mixte). Lesdites sélections ont été faites lors du 54e Championnat d’Algérie de cross-country, courus le 24 février dernier à Chlef.

Les crossmen et crosswomen sont en stage depuis le 25 février au Centre de regroupement et de préparation de l’élite sportive de Chlef sous la direction des entraîneurs nationaux Mohamed Salem, Sid-Ali Sakhri et Ali Saidi-Sief.

Point de presse ce mardi

Afin de revenir sur tout ce qui a été entrepris pour réussir cet événement, mais également sur tout ce qui entoure ces Championnats, le wali de Chlef, Abdellah Benmansour, et le président de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Abdelhakim Dib, seront ce mardi (10h00) devant les médias pour animer conjointement une conférence de presse prévue au CRRPTES (Centre régional de regroupement et préparation des talents et de l’élite sportive) de Chlef.

