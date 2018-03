Botola: Le Raja s'incline face au Hassania d'Agadir

FOOTBALL - Grande déception pour les Rajaouis, samedi soir. Le club Raja de Casablanca s'est incliné face au Hassania d'Agadir (HUSA) qui a dominé le terrain à domicile, lors de la 20ème journée de la Botola Maroc Télécom D1 de football.

Le seul but de la soirée a été marqué par Jalal Daoudi à la 11ème minute après une passe de l'attaquant très technique, Badiî Aouk. Les Verts, quant à eux, ont manqué de motivation et vraisemblablement de discipline puisqu'ils ont eu droit à cinq cartons jaunes.

Cette victoire permet aux Soussis de remonter à la deuxième place du classement de la Botola. Malgré cette cinquième défaite de la saison, le Raja reste, toutefois, à la deuxième place.

La 20ème journée du championnat a également été marquée par la victoire de l'Ittihad de Tanger avec l'unique réalisation d'Ahmad Hamoudane à la 80ème minute. Les Tangérois ont réussi à s'imposer face au Kawkab de Marrakech malgré les mauvaises conditions climatiques, lors du match et se placent, pour l'instant, en tête du classement.

Il reste encore dix journées de matchs pour la Botola. La prochaine rencontre est prévue ce dimanche 11 mars. Deux matchs sont au programme à 15h: le premier réunira le Difaâ d'El Jadida et l'Association sportive des Forces armées royales (AS FAR), et le second opposera l'Olympique de Safi (OCS) à l'Olympique Khouribga. Le Fath de Rabat (FUS), lui, jouera contre la Renaissanca sportive de Berkane (RSB) à 17h. Quant au match opposant le Wydad Casablanca au Moghreb de Tétouan, il aura lieu à 19h.