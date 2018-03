Ces signes qui doivent alerter sur la maltraitance émotionnelle

MALTRAITANCE - Contrairement aux sévices physiques, facilement détectables, la maltraitance émotionnelle au sein d'une relation est bien plus pernicieuse, à tel point qu'elle passe souvent inaperçue aux yeux de l'entourage et parfois même des victimes.

"Elle est subtile, à la différence des abus physiques ou sexuels", explique Lisa Ferentz, assistante sociale clinique qualifiée et éducatrice spécialisée dans les traumatismes. "Cette forme de violence est davantage perturbante pour les victimes car elle est typiquement exprimée aux travers de comportements qui peuvent être initialement perçus comme des marques d'attention."

Au début de la relation, l'abuseur peut paraître gentil et attentionné. Lisa Ferentz confie que cette période heureuse fait partie du "processus de conditionnement" de l'abuseur. "Les victimes leur accordent leur confiance, ce qui les rend vulnérables aux abus ultérieurs."

La maltraitance émotionnelle, employée afin d'asseoir son pouvoir et sa domination dans une relation, peut prendre plusieurs formes et se manifeste entre autres par un refus de communication, une attitude culpabilisatrice, des insultes, des critiques, des menaces, des railleries, des humiliations, des intimidations, des injures, des moqueries, des mensonges, des mots blessants et un manque totale d'attention.

Les cicatrices des abus émotionnels ne sont pas forcément visibles à l'œil nu mais les conséquences sur les victimes peuvent être traumatisantes. Ces personnes sont ultérieurement sujettes à l'anxiété, à la dépression, aux douleurs chroniques, au stress post-traumatique et à la toxicomanie.

Afin de cerner la maltraitance émotionnelle, nous avons demandé à six professionnels de nous faire part des signes susceptibles de vous indiquer que vous êtes prisonnier de ce type de relation toxique.

1. Vous marchez sur des œufs pour éviter de décevoir votre partenaire

"Vous vous remettez en question et vous faites attention à vos moindres faits et gestes, ce qui trahit une intériorisation du comportement abusif de votre partenaire pour que celui-ci ne le manifeste pas ouvertement." – Steven Stosny, psychologue, auteur de Love Without Hurt.

2. Votre partenaire vous culpabilise afin d'avoir le dessus dans la relation

"Votre partenaire vous impose sa réalité, nie et déforme la vérité dans le but d'étayer sa perception des choses. Ce genre de comportement se manifeste au travers de répliques classiques telles que: 'Ce n'est pas ce qui s'est passé' ou 'Je n'ai jamais dit/fait ça'. Le partenaire peut même insinuer que vous êtes illogique ou en tort dans votre manière d'envisager les choses, même si ce n'est pas le cas. Étant donné que ces mêmes propos ont le pouvoir d'installer le doute au fur et à mesure, vous êtes davantage susceptible de vous ranger à l'avis de votre partenaire et de ses affabulations. Avec le temps, le doute entraîne une perte de confiance dans votre perception des choses et votre capacité de jugement, ce qui vous rend d'autant plus vulnérable face à un partenaire qui souhaite vous contrôler." – Carol A. Lambert, psychothérapeute et auteure Women with Controlling Partners.

3. Votre partenaire est intrusif et exige que vous l'informiez en permanence de l'endroit où vous êtes et des personnes que vous voyez

"Ce qui peut paraître comme une préoccupation sincère est souvent une manière d'avoir le contrôle total sur l'autre, en surveillant de très près son emploi du temps. Envoyer un texto quelques fois par jour pour 'être sûr-e que tout va bien' peut se transformer en harcèlement. Exiger d'une personne qu'elle tienne son partenaire au courant de ses moindre faits et gestes et s'octroyer un droit de regard sur ses fréquentations ou les endroits où elle se rend sont des exemples flagrants de maltraitance émotionnelle" – Lisa Ferentz, auteure de Treating Self-Destructive Behaviors in Trauma Survivors: A Clinician's Guide.

4. Votre partenaire vous dénigre sous couvert de "blagues"

"Lorsque vous vous en plaignez, le partenaire affirme qu'il ne s'agit que de simples boutades et que vous êtes trop sensible. La maxime reste cependant vraie: il y a une part de vérité derrière chaque remarque sarcastique." – Sharie Stines, thérapeute et coach relationnel spécialisé dans le rétablissement émotionnel.

5. Vous présentez des excuses alors que savez que vous n'avez pas à le faire

"Les personnes qui subissent des maltraitances émotionnelles en viennent souvent à croire qu'elles sont idiotes, insignifiantes ou égoïstes car leur partenaire les en a accusées de façon répétée." – Beverly Engel, psychothérapeute et auteure de The Emotionally Abusive Relationship.

6. Votre partenaire est lunatique

"Votre partenaire est aimant-e par moments et distant-e ou indisponible par d'autres. Peu importe vos efforts, vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi. Le partenaire nie être distant; vous commencez donc à paniquer et tentez de rentrer dans ses bonnes grâces à tout prix. Vous commencez à vous autoflageller car vous ne comprenez pas son rejet. Il n'est pas rare de voir des individus relativement indépendants devenir anxieux à l'idée de satisfaire leur moitié, se retrouvant dans la position souhaitée par l'abuseur." – Peg Streep, auteure de Daughter Detox: Recovering from An Unloving Mother and Reclaiming Your Life.

7. Votre partenaire refuse de reconnaître vos forces et dénigre vos réussites

"Le rabaissement et les commentaires dénigrants peuvent être moins flagrants au début, mais ils ne sont pas lancés au hasard. L'objectif est de cibler précisément ce que votre partenaire perçoit comme une menace chez vous, car il a l'intention de prendre le contrôle de la relation. La façon dont votre partenaire réagit face à vos succès ou les sentiments positifs qu'il exprime peuvent être révélateurs. Vous montre-t-il peu intérêt ou vous ignore-t-il? Trouve-t-il quelque chose à dénigrer dans vos propos? Lui arrive-t-il de changer de conversation au profit d'un sujet qui vous humilie d'une façon ou d'une autre ou vous critique-t-il sur ce que vous n'accomplissez pas? Avec le temps, votre confiance en vous ainsi qu'en vos propres capacités peut diminuer face aux critiques blessantes de votre partenaire." – Carol A. Lambert.

8. Votre partenaire vous prive d'affection, de sexe ou d'argent pour vous punir

"Ou alors, il s'en sert comme condition sine qua non pour vous obliger à aller dans son sens. N'importe quelle relation 'sous conditions' est intrinsèquement problématique. Le fait de priver l'autre d'affection ou de soutien émotionnel ou financier n'est pas systématiquement perçu comme un abus. La plupart des individus font l'amalgame entre comportement abusif et infliction de souffrances. Dans ce cas, c'est la privation ou l'absence de ce qu'une personne mérite d'expérimenter dans une relation qui rend cette dernière abusive." – Lisa Ferentz.

9. Vous avez perdu tout désir sexuel envers votre partenaire

"C'est tout particulièrement vrai pour les femmes, qui éprouvent en général un besoin de sentiment de confiance et d'intimité avec leur partenaire afin d'être physiquement et émotionnellement attirées. Lorsqu'une femme se sent blessée, en colère ou qu'elle a peur de son partenaire, elle ne se sentira ni en sécurité, ni en confiance avec lui, et son corps réagira en conséquence." – Beverly Engel.

10. Vous vous sentez désolé-e pour votre partenaire bien qu'il vous blesse

"Les abuseurs sont passés maîtres dans l'art de la manipulation. Ils sont capables de vous retourner l'esprit, de vous laisser penser que tout est de votre faute, ou qu'ils ne sont pas responsables car leur réaction est liée à un évènement survenu dans leur enfance ou dans une relation antérieure, une blessure due à quelque chose que vous avez dit ou fait, ou même rien du tout. Résultat, vous vous sentez désolé-e pour l'autre. Les victimes de maltraitance émotionnelle passent outre le comportement de leur abuseur car elles se rattachent de façon excessive à leur blessure intérieure, la partie innocente, ou l'aspect du partenaire qui semble perdu, rejeté, abandonné." – Sharie Stines.

11. Votre partenaire change constamment d'avis afin de vous "faire une surprise" (soi-disant)

"Une domination explicite est facilement détectable: le partenaire insiste pour vous faire plier, revendique son droit de veto sur les décisions quotidiennes, exige constamment sans discussion possible, etc. Cependant, ce que le Dr Craig Martin appelle 'le contrôle furtif' est un comportement bien plus pernicieux, symptomatique des personnalités narcissiques. Cette forme de contrôle de l'autre se manifeste par des changements d'emploi du temps déjà fixés (comme aller manger dans une brasserie ou rendre visite à des amis), ou revenir sur des décisions prises en commun sous le faux prétexte de vous "faire une surprise" en proposant quelque chose de mieux. Bien entendu, l'objectif n'est pas de vous surprendre, mais de prendre le contrôle sur vous sans avoir à l'exiger. Hélas, vous êtes tellement flatté-e par ces attentions que vous passez à côté de tout. Avec le temps, cela deviendra un mode de vie et votre propre volonté ainsi que vos besoins seront laissés de côté" – Peg Streep.

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Thomas Janvier pour Fast For Word.