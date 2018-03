Ghardaïa: résultats "remarquables" enregistrés ces dernières années dans le secteur agricole

ALGERIA - MARCH 18: Olive trees, between Sidi Bel Abbes and Sfisef, Algeria. (Photo by DeAgostini/Getty Images) | DEA / C. SAPPA via Getty Images

L’activité agricole a enregistré un grand essor ses dernières années dans la wilaya de Ghardaïa à la faveur de la dynamique insufflée par les différents programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics, pour promouvoir ce secteur vital.

Ce progrès s’est concrétisé par l’extension des superficies agricoles utiles (SAU) irriguées passant de 12.230 ha en 2000 à 39.350 ha en 2015 pour atteindre en 2018 une superficie arable de plus de 44.155 ha réparties à travers 16.129 exploitations.

La population vivant de l’agriculture est estimée à 31.500 âmes, soit près de 20% de la population active de la wilaya de Ghardaïa, selon les statistiques de la direction des services agricoles (DSA) arrêté au 31 décembre 2017.

Région agricole par excellence, la wilaya de Ghardaïa est devenue une région de référence en matière d’autosuffisance alimentaire et la qualité gustative (bio) de ses produits. Elle se positionne actuellement comme leader dans la filière lait au sud du pays avec 13 millions de litres de lait cru en 2017, estiment les responsables locaux du secteur , et ce malgré les multiples défis entravant son développement, notamment la problématique du morcellement des terres, la faible attractivité pour la main d’œuvre jeunes, un climat sec et une faible pluviométrie.

"Cette région a connu un engouement d’investisseurs agricoles encouragés par les facilitations d’acquisition de terre et la mobilisation des ressources hydriques souterraines lancées par les pouvoirs publics en réalisant à travers la wilaya 619 forages pour un débit de 21.000 litres/Seconde, de 5.925 puits pour un débit de 10.000 litres/Seconde, de 2.099 bassins de stockage d’une capacité globale de 214.100 m3, de 1.000 km linéaires de réseau électrique et 500 km de pistes agricoles", a expliqué Khaled Djebrit , ingénieur en chef à la DSA.

Une attention particulière est accordée à l’économie de l’eau d’irrigation et aux techniques d’irrigation localisées, a fait savoir M. Djebrit, précisant que plus de 60% de la superficie agricole de la wilaya est dotée d’un réseau moderne d’irrigation de type goutte à goutte et de pivots.

En vue de faire face à la demande en hausse des ressources hydriques, eu égard à son rôle vital dans la sécurisation des besoins en irrigation, les pouvoirs publics œuvrent à la mise en place d’une stratégie d’économie et de valorisation de l’eau usée épurée par les stations de lagunage crées dans la wilaya, a-t-il précisé.

Avec l’entrée en service des quatre stations de lagunage de Beriane, Guerrara, Ghardaïa et El Menea, dont l’eau épurée sera principalement destinée à l'irrigation de nouveaux périmètres agricoles d’une superficie cumulée de plus de 1.000 hectares, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour le développement de l’agriculture dans la région de Ghardaïa.

