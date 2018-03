L'étonnante expérience sociale de Saad Abid pour lutter contre le racisme au Maroc (VIDÉO)

VIDÉO - Tous les moyens sont bons pour lutter contre le racisme. L'entrepreneur social marocain Saad Abid, connu pour ses nombreuses actions en faveur des jeunes et de l'environnement et ses vidéos humoristiques, s'est attaqué cette fois-ci à un sujet un peu tabou au Maroc: le racisme envers les Africains subsahariens.

Afin de sensibiliser ses compatriotes "qui ne se comportent pas toujours de la meilleure des manières avec les migrants" en provenance d'autres pays africains, notamment ceux qui font la manche aux feux rouges, Saad Abid a décidé d'inverser les rôles en partant au Sénégal.

"Suite à la montée du racisme anti-noir et des affrontements qu'il y a eu à Fès et à Casablanca, j'ai décidé de mener une expérience sociale en tant qu'homme blanc dans un pays avec une population à majorité noire", écrit-il sur sa page Facebook.

Dans une courte vidéo postée jeudi 8 mars et que vous pouvez voir ci-dessous, le jeune homme raconte, images à l'appui, s'être rendu à Dakar où il s'est mis à mendier. "Je disais que j'étais tout seul dans ce pays et que je n'ai ni travail ni argent. L'objectif était de ressentir ce que les pauvres ressentent quand ils sont en train de mendier aux feux rouges au Maroc", explique-t-il.

Si l'expérience était un peu difficile au début, parce que les gens étaient souvent pressés, beaucoup de personnes ont aidé Saad Abid, filmé en caméra cachée. Lorsqu'il leur disait qu'il menait une expérience sociale et qu'il voulait avoir leur avis, beaucoup lui ont répondu que Marocains et subsahariens sont comme des frères, et qu'il est donc normal de s'entraider.

Une belle expérience qui s'est conclue par un geste solidaire de la part de Saad Abid, comme vous pouvez le voir à la fin de la vidéo.