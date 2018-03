Cet acteur de «Game of Thrones» soulève un poids inhumain

La vraie force d'Hafthor Björnsson ne semble pas être si éloignée de celle que possède son personnage de «La Montagne» dans Game of Thrones, si on se fie à ses plus récents exploits.

Regardez Björnsson soulever 1041 livres à la Classique Arnold Strongman à Colombus, en Ohio, la semaine dernière.

Si on compare sa performance à celle d'un autre participant, il n'a pas paru particulièrement ébranlé. Le Russe Mikhail Shivlyakov, quant à lui, s'est mis à saigner du nez alors qu'il soulevait un poids de 939 livres.

Bjornsson a battu un record du monde dans cette épreuve, que les organisateurs ont surnommée «ROGUE Elephant Bar Deadlift». Il ne s'est toutefois pas arrêté là, puisqu'il a également remporté la compétition ainsi que les 72 000$ décernés au vainqueur.

Toutes nos félicitations à «La Montagne».

