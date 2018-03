"Wmn": Une série de portraits pour rendre hommage à des Marocaines aux parcours marquants

Aïcha Chenna, née le 14 août 1941 à Casablanca, Maroc, est une militante des droits de l'homme marocaine. Elle a fondé en 1985 l'Association Solidarité féminine (ASF) pour la défense des droits de la femme.

Née en 1961 à Rabat, est une médecin biologiste, essayiste et féministe musulmane marocaine. Formée à la médecine, elle travaille en tant que médecin volontaire en Espagne et en Amérique latine, principalement au Chili et au Mexique, pendant huit ans à partir de 1995. Elle y découvre la théologie catholique de la libération, qui la conduit à examiner sa propre religion.

La première femme marocaine à avoir intégré le prestigieux centre de recherche américain (NASA). A l'âge de 27 ans, Asmae a succédé à 4 autres chercheurs marocains à la NASA, qui avaient déjà mené une expérience dans l'espace sous le pilotage de l'administration américaine.

Chaibiaa Talal est une peintre autodidacte marocaine, née en 1929 à Chtouka près d'El Jadida et décédée le 2 Avril 2004 à Casablanca. Chaïbia grandit à la campagne. Elle se maria à l'âge de 13 ans et fut à la fois veuve et mère de famille à l'âge de 15 ans. Son fils, Lhoucine, qui l'aida à réaliser son rêve et l'encouragea dans la voie de la peinture. Ainsi, Chaïbia peignit ses premières toiles et dévoile sa peinture libre que l'on a coutume de dire " naïve ".

A l'âge de 16 ans, Touria avait réussi à avoir le titre de première femme pilote arabe et marocaine, et ce, malgré les pressions liées à sa condition. Avec cette consécration, la jeune marocaine avait reçu les félicitations de plusieurs personnalités et organisations, dont feu Mohammed V qui l'avait reçu au palais pour la féliciter.

Née le 3 octobre 1981 à Rabat au Maroc, est une journaliste et écrivaine franco-marocaine. Elle a notamment reçu le prix Goncourt 2016 pour son deuxième roman, Chanson douce. En 2017, elle est nommée représentante personnelle pour la francophonie d'Emmanuel Macron.