MODE - Après avoir trouvé des ressemblances entre Carla Bruni et la top modèle du moment Bella Hadid, les internautes pensent, cette fois, avoir mis le grappin sur une version plus jeune de la bien connue Gisele Bündchen. Elle s'appelle Paula La Croix et n'a encore que 16 ans.

Les deux femmes ont effectivement plusieurs points en commun, physiques ou autres. Elles ont une couleur et une coupe de cheveux similaires, des yeux clairs en amande et viennent toutes les deux du même pays, le Brésil. Qui plus est, elles exercent le même métier de mannequin.

Certaines photos laissent effectivement pantois. On a du mal à les distinguer l'une de l'autre.

Paula La Croix, qui a débuté sa carrière il y a deux ans, commence à percer dans ce milieu. Elle semble avoir déjà beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, comme en témoignent ses 257.000 abonnés sur Instagram.

Interrogée par Yahoo Lifestyle, la jeune femme s'est dite ravie d'être assimilée à une telle pointure de la mode. "Être comparée à Gisele est un honneur, raconte cette dernière. Elle est juste incroyable." Elle explique que l'acharnement de la top modèle est l'une de ses sources d'inspiration.

Cette comparaison lui donné davantage de confiance en elle. Cependant, elle veut désormais se faire son propre chemin pour y arriver. "Mon but est d'être moi-même [...]. Je ne me compare pas à elle car nous sommes toutes les deux uniques."