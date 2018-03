Le Mama accueille la deuxième édition du "design italien rencontre le design algérien"

Pour la seconde édition de la Journée mondiale du design italien, IDD 2018, célébrée à travers 100 pays, l’Ambassade

d’Italie et l’Institut culturel italien organisent un événement dédié à la rencontre du design italien et algérien en collaboration avec le Musée d’Art Moderne et Contemporain d’Alger, ce samedi 10 mars.

Une grande exposition et des conférences seront à l’honneur autour du thème central : "Design et durabilité". Cette exposition sera l’occasion pour les designers des deux rives de la méditerranée multigénérationnels, de montrer des œuvres et objets inédits, avec une préoccupation commune, celle de repenser le design responsable du futur.

Mobiliers,luminaires, tissages, bijoux, éléments recyclés, transformation de matières biodégradables, toutes ces techniques seront présentées pour démontrer qu’un design responsable est possible.

Plus de 60 œuvres exposées créeront la surprise et l’émotion à travers des formes, des textures et des couleurs toutes

aussi étonnantes. Avec la présence de leurs auteurs italiens et algériens.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.