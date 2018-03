L'ancien consulat danois à Essaouira sera restauré en centre culturel

RESTAURATION - Les Souiris pourront bientôt profiter d'un nouveau centre culturel abrité par un bâtiment historique de la ville. L'ancien consulat danois, "considéré comme l’une des plus importantes composantes du paysage architectural de la ville", sera ainsi transformé en un centre culturel, selon le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj.

Les études architecturales et techniques étant déjà réalisées, la restauration du bâtiment débutera "dans les semaines à venir", rapporte la MAP.

Le projet vise à "assurer le rayonnement culturel et historique de ce monument en le transformant en centre culturel" et "à jeter les bases d'une action commune pour la promotion des valeurs du dialogue culturel entre les peuples", a affirmé El Aaraj lors d’une série d'entretien, mercredi à Rabat, avec l'ambassadeur du Danemark au Maroc, Jorgen Molde.

Le bâtiment danois, construit en 1765, est le premier consulat européen de la ville. Il a été construit "peu après la fondation de la ville par le Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah, dans un contexte de promotion de la représentation diplomatique des pays européens dans cette cité et témoigne d’un riche capital diplomatique entre les deux pays", rappelle le communiqué du ministère.

Les entretiens entre le ministre et l'ambassadeur ont été également "consacrés à l’examen des moyens de renforcer les relations culturelles et diplomatiques entre les deux pays et de valoriser les liens culturels qui unissent le Maroc au reste du monde", indique le communiqué.

La restauration coïncidera avec la commémoration, en avril prochain, du 250e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Danemark. Une célébration qui sera marquée par une série d'activités et d'ateliers, selon le ministre.