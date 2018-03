Cette astuce pour emballer vos vêtements va révolutionner vos déménagements

En finir avec les galères de déménagement, c'est désormais possible. La preuve en images, avec cette internaute qui a publié ce mercredi 7 mars une photo de son astuce révolutionnaire sur Reddit.

L'idée est simple. Pour ne plus vous tuer à vider et transvaser le contenu de votre penderie, voici comment faire: commencez par mettre toutes vos affaires sur des cintres. Puis réunissez-les tous pour en faire des blocs de vingt. Enfin, emballez-les avec du papier léger qui fera office de sac de transport. Dans votre nouveau chez-vous, vous n'aurez plus qu'à les suspendre à nouveau dans leur armoire.

"Si tu es en train de déménager, tu peux utiliser cette méthode pour transporter plus facilement ton dressing": la légende du Redditeur nommé "Z5555517" a attiré des milliers d'internautes. Tout le monde remercie le nouveau "héros" qui va désormais leur alléger la tâche pour leurs futurs déménagements.

"Je l'ai définitivement fait!!! Le film alimentaire aide aussi vraiment. Avec ça, pour mon dernier déménagement, j'ai pu emballer de l'argenterie, des placards de maquillages et de bijoux, des étagères et même des tiroirs. Vivement recommandé !!!" s'exclame une internaute pendant qu'un autre précise "Je fais ça à chaque fois que je déménage. Et si tu es prudent avec les sacs, tu peux même les réutiliser!"

L'occasion pour tous les internautes de partager leurs mésaventures ou leurs tuyaux. "Sacs plastiques", "sacs poubelles", "films alimentaires", "films polymères"... tous les conseils sont bons à prendre.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.