La semaine économique et culturelle de l'Algérie aux USA en septembre à Washington

Businessmen shaking hands - United States and Algeria

La semaine économique et culturelle de l’Algérie aux Etats-Unis sera organisée du 4 au 7 septembre 2018 à Washington, a indiqué mercredi à Alger, le président du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC), Ismael Chikhoune.

Pour inciter les opérateurs économiques algériens à participer à cet évènement, une journée d’information a été ainsi organisée mercredi à Alger par l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et l'USABC, en collaboration avec l’Ambassade d’Algérie à Washington.

Cette journée vise à faire connaître aux exportateurs algériens les opportunités d’exportation vers le marché américain et à susciter le partenariat commercial et industriel entre l’Algérie et les Etats-Unis , a indiqué le directeur général d’Algex, Chafik Chiti.

Elle s’inscrit, selon lui, dans le prolongement du processus devant jeter les bases d’une véritable coopération entre les deux pays, à l’effet de donner un sens aux efforts engagés par les deux gouvernements et une plus grande visibilité aux opérateurs économiques algériens mais aussi américains.

Cette journée a ainsi permis à éclairer le milieu d’affaires algérien et américain sur les opportunités commerciales et de partenariats industriels entre les deux pays.

Pour mettre en évidence les opportunités d’exportation vers le marché américain, M. Chiti a précisé qu’entre 2012 et 2017, les importations moyennes des Etats-Unis avaient atteint 2.341 milliards(mds) de dollars dont seulement 3,4 mds de dollars en provenance d’Algérie qui occupe ainsi le 57ème rang des pays fournisseurs des Etats-Unis.

M. Chiti a également fait savoir que 62% des importations américaines proviennent de quatre (4) pays africains en l’occurrence l’Afrique du Sud (23%), le Nigéria (21,1%), l’Algérie (10%) et l’Angola (7,8 %).

Durant les six (6) dernières années, a-t-il poursuivi, les exportations algériennes moyennes vers les Etats-Unis ont atteint 5,1 mds de dollars avec un pic de 11mds de dollars en 2012.

La répartition par secteur des ventes algériennes au profit du marché américain fait ressortir, que le secteur des hydrocarbures demeure dominant, avec 3,3 mds de dollars, soit 98,9 % du total des exportations algériennes vers les Etats-Unis.

En revanche, les importations algériennes de produits pétroliers en provenance des Etats –Unis ne représentent que 5% du total de ses importations, soit 86 millions de dollars.

Pour ce qui est du secteur industriel, il n’accapare que 1% (34 millions de dollars) de la totalité des ventes algériènne vers le marché américain.

Quant aux importations algériennes de produits industriels, elle accapare une part importante, soit 78 %, (1,4 mds de dollars).

Elles sont composées essentiellement d’appareils de radiodétection et de radiosondage, d’avions et autres véhicules aériens, pâtes chimiques de bois de conifères.

Quant au secteur agro-alimentaire, il n’absorbe, lui aussi, qu’une infime partie des ventes algériennes aux Etats--Unis, précisément 2,6 millions de dollars, composées essentiellement des dattes avec 98%.

Outre les dattes, l’Algérie exporte également vers ce marché des caroubes, eaux gazéifiées et de l’huile d’arachide et ses fractions.

S’agissant des achats de l’Algérie du marché américain en produits agro-alimentaires, ils n’occupent que 17 % de la totalité de nos achats de ce marché, soit 1,4 mds de dollars.

Ces chiffres démontrent ains qu’il existe un grand déséquilibre commercial.

Pour sa part, M. Chikhoune a fait savoir que les italiens, les espagnols et les grecs sont les exportateurs les plus agressifs vers les Etats-Unis.

Il a regretté, de ce fait, la rareté du produit algérien dans les marchés communautaires (arabe et musulmane). Selon lui, le peu de produits vendus aux Etats –Unis passe par le Canada.

Sur les quelques tentatives d’exportations vers le marché américain, M. Chikhoune a signalé que ces opérations n’ont pas fait feu long, en raison de manque de volume et de qualité.

Selon lui, la partie algérienne devrait s’organiser en coopérative pour éviter toute rupture et gagner la confiance des 350 millions consommateurs américains.

Il a, à ce titre, indiqué que Algex et l’USABC vont préparer, à partir de Washington, une documentation devant être présentée au foreign direct investment (FDI), et ce, à l’effet de faciliter l’acheminement des produits algériens devant être exposés en septembre à Washington.

A signaler que lors des débats, il a été soulevé le problème de logistique. Et c’est à ce titre, le Président de l'Anisfer- Port sec de Rouiba, Hamadou Mustapha, a annoncé la mise en place prochaine d’une base logistique destinée aux exportateurs.

Une exposition de petite taille a été organisée à Algex, présentant des échantillons sur les produits algériens.

Lors de sa visite, l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John Desrocher a tenu à mettre en exergue que le produit algérien a de grande chance à conquérir le marché américain, vu sa haute qualité.

