Secousse tellurique de 4,7 ressentie à Bizerte et sur le Grand-Tunis

En ce jeudi, 8 mars 2018, la terre a tremblé en Tunisie. Une secousse sismique d'une amplitude de 4,7 degrés sur l’échelle de Richter a été ressenti, vers 17h 42 minutes (heure locale), à Bizerte et sur le Grand-Tunis.

Selon les premières analyses des services de surveillance des séismes, relevant de l’Institut national de la météorologie (INM), l’épicentre de la secousse est situé à une longitude de 37,27 et une latitude évaluée à10,30, sur la plage de Bizerte.

La secousse a été ressentie par les habitants de la région et certaines régions situées au nord des gouvernorats de Tunis et de l‘Ariana ( El Manar, El Menzeh et Raoued).

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.