Algérie: Le projet du nouveau port centre d'El Hamdania se renforce par 3 zones industrielles et une ligne ferroviaire

Le projet du nouveau port centre d'EL Hamdania, situé dans la commune de Cherchell (Tipaza) occupera une superficie totale de 3.123 hectares, suite à l'addition au projet initial de trois zones industrielles et une ligne ferroviaire, selon un décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du port et ses infrastructures, publié au journal officiel n 0 11.

Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, ce décret signé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif de 22 mars 2017 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du port centre d'El Hamdania et ses infrastructures.

Ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret exécutif du 22 mars 2017 ont été modifiées et désormais les terrains concernés par la déclaration d'utilité publique représentent une superficie totale de trois mille cent vingt-trois (3.123) hectares, vingt-six (26) ares et cinquante-deux (52) centiares, sont situés dans les territoires des wilayas de Tipaza et Blida, conformément au plan annexé à l'original du présent décret et répartis entre wilaya de Tipaza (2963,06 hectares dont 486,18 hectares) relevant du domaine forestier national et la wilaya de Blida (160,20 hectares dont 13,75 hectares) relevant du domaine forestier national.

Ces terrains représentaient une superficie totale de 749 hectares situés dans les territoires des wilayas de Tipaza et de Blida, composés de 693,26 hectares à Tipaza et de 55,87 hectares à Blida, selon le précédent décret.

D'autre part et en application des dispositions de l'article 7 de la loi portant régime général des forêts, le nouveau décret précise que les parcelles de forêts d'une superficie de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) hectares, quatre vingt-treize (93) ares et soixante-cinq (65) centiares, situées dans les territoires des wilayas de Tipaza et de Blida, sont déclassées du régime général des forêts, incorporées dans le domaine privé de l'Etat et feront l'objet d'une affectation pour la réalisation du port centre d'El Hamdania, et ses infrastructures, précise le décret.

En outre, le nouveau décret modifie les dispositions de l'article 4 du décret de mars 2017.

Il est indiqué à ce propos que la consistance des travaux à engager porte sur la réalisation du port centre, la réalisation de la desserte autoroutière portant l'emprise de l'autoroute sur une superficie de 367,43 hectares, dont 7,06 hectares relevant du domaine forestier national ,3 gares de péage, 2 aires de service 3 échangeurs.

Il s'agit aussi de la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire reliant le port centre d'El Hamdania à El Affroun : emprise de la voie ferrée sur une superficie de 291, 8352 hectares dont 1,2 hectare relevant du domaine forestier national , la longueur de la ligne ferroviaire principale est de 38,6 km, la réalisation des ouvrages d'art, trois (3) viaducs, seize (16) ouvrages ferroviaires et vingt (20) ouvrages routiers et la réalisation de trois (3) gares mixtes.

Il est également question de la réalisation de trois (3) zones industrielles dotées de voies et réseaux divers et d'équipements publics, d'une superficie de 2000 hectares.

La 1ère zone industrielle de Sidi Amar, wilaya de Tipaza sera réalisée sur une superficie de 850 hectares dont 138,67 hectares relevant du domaine forestier national, tandis que la 2ème zone industrielle de Hadjout-Merad, wilaya de Tipaza, elle sera réalisée sur une superficie de 870 hectares dont 0,66 hectare relevant du domaine forestier national.

Quant à la 3ème zone industrielle de Bourkika, Ahmar El Ain et Oued Djer des wilayas de Tipaza et Blida , elle sera réalisée sur une superficie de 280 hectares dont 64,03 hectares relevant du domaine forestier national (55 hectares, 42 ares et 58 centiares à Tipaza et 8 hectares,61 ares et 37 centiares à Blida).