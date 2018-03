ENTREPRISE - Les lauréats du programme "Meilleurs employeurs au Maroc 2018" ont été dévoilés, mercredi à Casablanca, lors d'une cérémonie qui a réuni une brochette de sociétés marocaines et multinationales basées dans le royaume. Ce programme, crée par l'Institut américain Best Companies Group, récompense les entreprises qui offrent le meilleur cadre et environnement de travail à leurs employés. Cette année, les sociétés aux pratiques innovantes et avant-gardistes en matière d'engagement, et qui placent leur collaborateurs au sein de leurs priorités.

41 entreprises ont pris part au programme cette année et évoluent dans différents secteurs: transport, services, industrie, BPO, banques, BTP, pharmaceutique, télécom, IT, logistique ou encore distribution. Parmi elles, 10 comptent environ 200 collaborateurs, 22 en comptent près de 400 et 9 en ont plus de 1000. 14 seulement ont été retenues pour le trophée Best Places To Work in Morocco.

Pour chaque entreprise participante, un échantillon de collaborateurs était invité à répondre à un questionnaire concernant leur perception des conditions de travail, de la culture de l'entreprise, de la gestion RH, de l'évolution professionnelle, de la rémunération et de la reconnaissance professionnelle. Cette enquête est complétée par une évaluation de la direction des ressources humaines sur les différentes pratiques en matière de gestion du capital humain au sein de l'entreprise.

"Plus que jamais, la notion du bonheur au travail a un impact direct sur la performance des organisations. Ainsi, la présence physique ou même la matière grise et le savoir faire ne sont plus suffisant. Nous avons besoin que les collaborateurs s’engagent afin de faire la différence. C’est une histoire de cœur!", souligne Hamza Idrissi, directeur du programme Best Places to Work au Maroc.

Les lauréats "grande entreprise"

Ainsi, le premier prix "grande entreprise" a été décerné à Resolution Call, une filiale d'un groupe français leader du marché des télécommunications et d'accès à internet. "Je suis extrêmement fier de nos équipes, elles ont su se remettre en question, porter la stratégie, persévérer pour faire de notre organisation une entreprise performante", a déclaré, à cette occasion, Mazigh Benhalla, directeur général de Resolution Call, précisant que les stratégies d'une entreprise doivent être "simples et claires pour être portées par tous les salariés".

Téléperformance Maroc, leader mondial dans l’expérience client omnicanal, arrive en seconde positon du classement. Les collaborateurs de l'entreprise ont salué le milieu de travail aux conditions favorables propices à leur épanouissement professionnel.

"C’est avec beaucoup de joie que nous recevons pour la seconde année consécutive le trophée Best Places to Work", s'est exprimé Corinne Schamber, directrice générale de Téléperformance Maroc, dans un témoignage diffusé lors de la cérémonie.

Webhelp Maroc, leader dans les métiers de la gestion de la relation client externalisée, et qui compte plus de 9000 employés, s'est hissée cette année à la troisième position. Selon Philippe Broutin, directeur général de Webhelp Maroc, "l’entreprise s’engage pleinement en tant que société responsable et soucieuse du bien-être de ses collaborateurs depuis plus de 15 ans (…) notre adage est work hard and have fun".

Parmi les autres grandes entreprises récompensées, on retrouve Comdata Group et Nestlé Maroc, toutes les deux au capital humain qui constitue leur "force et fierté" et au respect pour leurs collaborateurs comme "grande valeur".

Les PME également à l'honneur

Dans la catégorie "Petites et moyennes entreprises" (PME), le premier prix a été remis à Vivo Energy, société de référence pour les lubrifiants, le stockage et la distribution de carburant. "Nous sommes convaincus que la clé du succès de toute organisation réside dans la qualité de son capital humain et nous mettons tout en œuvre pour préserver notre plus grande richesse, en l’occurrence les Hommes et les Femmes de notre entreprise", avance Asaf Sasaoglu, directeur général de Vivo Energy, pour qui le succès de son entreprise est due à l’importance du capital humain.

Le deuxième prix a été attribué au spécialiste marocain du paiement électronique HPS. Le directeur général de l’entreprise, Brahim Berrada, a assuré que la motivation et le bien-être de ses collaborateurs sont les facteurs clés de la performance durable du groupe.

Promamec arrive en place du meilleur employeur PME au Maroc. L'entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux et paramédicaux, considère que "le salarié est un entrepreneur", selon son directeur Mohammed Naoufal Lahlou."Nous lui offrons la possibilité de tailler son périmètre de travail, la flexibilité dans son exécution et le droit de partager les résultats et le mérite" a-t-il ajouté.

Les autres prix ont été remis à Hilti Maroc, leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits hautes-performances à forte valeur ajoutée, à Arval, une entreprise spécialisée dans les véhicules de location longue durée, à Masen, une société marocaine de droit privé à capitaux publics et acteur clé du secteur des énergies renouvelables, entre autres.

Les inscriptions pour l'édition 2019 sont dores et déjà ouvertes sur le site du programme.